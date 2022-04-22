【消費陷阱】Trivago因誤導消費者被罰2.5億　令用戶訂貴酒店

▲ 酒店預訂平台Trivago被澳洲法院裁定誤導消費者，罰款超過2億元。（資料圖片）

第五波疫情有緩和跡象，自4月起，港府亦解除9個國家的禁飛令。今日再有消息指，政府最快今日將公布放寬航班熔斷門檻。不少久未外遊的港人早已蠢蠢欲動，希望外出旅遊。不過預訂機票及酒店時便要多加留神，酒店預訂平台Trivago被澳洲法院裁定誤導消費者，罰款超過2億元。

【放寬防疫措施】商場管理學會：零售生意升至少5成 谷底反彈迎黃金檔期

澳洲聯邦法院今日下令Expedia旗下平台Trivago罰款4,470萬澳元（約2.57億港元），理由是該平台在網站及電視廣告中，誤導消費者。事緣2020 年 1 月 ，澳洲當局發現Trivago於2016 年12 月至2019年9月期間，聲稱為消費者尋找最低房價的酒店，但實際上其演算法很大比重是參考個別酒店所支付的廣告費用。

優惠價有誤導

換言之，網站上推薦「最優惠房價」的酒店，並非每次亦與事實吻合。Trivago承認期內收取5800萬澳元（約3.33億港元）的廣告費用，推薦並非「最優惠房價」的酒店，此舉令用戶多付3800萬澳元（約2.18億港元）。而且，Trivago還通過使用「刪除線」誤導消費者，令消費者誤以為定價已是優惠價格，而事實上平台經常把同一間酒店的標準房與豪華房作比較。

據路透社報道，此宗判決是Trivago為在澳洲為違反消費者法而支付的最大罰款。該企又指，已迅速改變其網站，以遵守法院的判決。

【放寬防疫措施】健身室重開 商戶：預約額已滿至5月中

【可持續發展】混合工作模式有助減碳 69%受訪企業贊同

責任編輯：葉泳珊

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：