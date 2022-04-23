  • 28°C
香港時間 : 2022423日 (六) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【疫市營商】德化工企業疫下銷售額創新高　港區董事總經理：需靠科技+人力配合

12:00 2022/04/23

分享：

分享：

德國化工製造商科思創（Covestro）集團在逆境下的銷售額錄得歷年來的新高。

新冠疫情肆虐超過兩年，工廠停工及港口擠塞等消息不絕於耳，連帶影響原材料供應，全球製造業和化工產業都受到嚴重衝擊。雖然面對重重困難，但德國化工製造商科思創（Covestro）集團在逆境下的銷售額錄得歷年來的新高。成功抵禦疫情帶來的破壞，科思創又有哪些營商策略及招數？

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素

【疫市營商】IKEA推NFT？　贏取可獲實物　滿10個NFT送30張熱狗券

科思創（香港）董事總經理賀福瑞（Samir Hifri）早前接受本報訪問時指出，疫情在爆發初期，為其企業的營運流程帶來嚴峻的阻礙，「工廠關閉停工、交通管控措施導致供應鏈中斷、原材料短缺等問題，的確讓我們相當煩惱。」他補充，世界正在經歷一場前所未有的供應鏈風險挑戰。面臨這樣的危機，企業必須思考在這過程中恢復正常營運狀況，並在市場從谷底反彈的過程中，尋找生存空間，自尋出路。

他透露，該企當時瞬間決定啟動「營運持續計劃（Business Continuity Plan，BCP）」，即在有限資源下分析有哪些業務必須持續進行，並規劃如何持續進行這些業務，快速適應新環境，讓公司的業務至少能不中斷或倒閉。賀福瑞又解釋：

面對無法預測的天災人禍，企業不能只靠救火措施，必需要預先做好防禦的工作。

即時監測貨運系統　妥善分配資源

賀福瑞舉例指，該企約2年前就已建立「環球運輸系統（Global Shipping Portal）」，透過即時監測及追蹤貨運的情況。「若遇到任何亂狀或延期，可即時得悉情況並快速應對。」他直言科技相當強大，可以協助妥善分配有限的瓶頸資源，減少供應鏈問題帶來的損失，甚至化險為夷，戰勝疫情帶來的威脅。

科思創（香港）董事總經理賀福瑞表示，面對無法預測到的天災人禍，企業不能只靠救火措施，必須要預先做好防禦的工作。（受訪者提供圖片）

據科思創提供的資料顯示，該企去年核心業務銷量同比增長10%，銷售價格的上漲推動集團銷售額增長48.5%，由107億歐元（約907億港元）升至159億歐元（約1,349億港元），創下歷史新高。

堅持「以人為本」　員工身心健康為首

賀福瑞表示，要對抗疫情帶來的破壞，除了硬件的協助，員工同樣扮演着重要的角色，

如果沒有員工勤奮工作，即時作出不同的調整，業務又如何可以繼續支撑着呢？

他直言，挽留員工也成為企業目前必修的一課，該企也一直堅持「以人為本」及「We are one」的企業文化，對員工的身心健康以及想法更為重視。

科思創一直對員工的身心健康以及想法相當重視，香港分部辦公室的整個裝修過程都由員工主導，以員工為依歸。（受訪者提供圖片）

疫情下為了確保員工的心靈健康，該企更推出免費的員工協助計劃（Employee Assistance Program，EAP）。賀福瑞解釋，明白員工在疫情下會有不少憂慮及煩惱，所以希望能透過計劃讓員工以保密的方式，向外部顧問團隊徵詢意見，使員工能以健康的身心投入工作，讓企業提升競爭力，塑造勞資雙贏。

料2035年　實現氣候中和目標

此外，面對氣候變遷威脅，零碳與永續意識警鐘訊號響起。如何提供碳排放更低的商品與服務，將是企業未來在國際市場競爭中的致勝關鍵。科思創也不例外，近年也致力推出「零碳足迹」產品，並在2021年，科思創產品溫室氣體排放量比2005年減少54%，超額完成了先前設定的2025年永續發展目標。

在達成2025年永續發展目標後，該企也制定了一個更遠大的目標，集團預計在2035年之前在直接產生（範圍1）和外購能源（範圍2），實現氣候中和以及淨零排放。

作為其階段性目標，公司計劃到2030年將生產中直接產生（範圍1）和外購能源（範圍2）的溫室氣體排放量減少60%至220萬噸。此外，公司還將進一步削減價值鏈上下游產生的間接溫室氣體排放（範圍3），相關目標計劃最晚於2023年公佈。

【疫市營商】疫下物流需求增　Zeek三大策略助企業拓展業務

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【疫市營商】疫下物流需求增　Zeek三大策略助企業拓展業務
2022/04/04
【疫市營商】疫下物流需求增　Zeek三大策略助企業拓展業務
【疫市營商】全家便利店換走逾40年歷史的背景音樂　原因是甚麼？
2022/04/02
【疫市營商】全家便利店換走逾40年歷史的背景音樂　原因是甚麼？
【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂
2022/03/30
【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂
【疫市營商】兩餸飯店推龍蝦引人龍　疫下生意大增3成
2022/03/29
【疫市營商】兩餸飯店推龍蝦引人龍　疫下生意大增3成

你可能感興趣

【疫市營商】疫下物流需求增　Zeek三大策略助企業拓展業務
11:00 2022/04/04
【疫市營商】疫下物流需求增　Zeek三大策略助企業拓展業務
【疫市營商】全家便利店換走逾40年歷史的背景音樂　原因是甚麼？
17:00 2022/04/02
【疫市營商】全家便利店換走逾40年歷史的背景音樂　原因是甚麼？
【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂
18:40 2022/03/30
【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂
氣候暖化 可持續發展 疫情 產品 記者 銷售 企業文化 文娛藝術 硬件 香港

下一篇文章

【科研人才】生命科技產業求才若渴　3招助吸納人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞
【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款