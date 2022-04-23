【疫市營商】德化工企業疫下銷售額創新高　港區董事總經理：需靠科技+人力配合

▲ 德國化工製造商科思創（Covestro）集團在逆境下的銷售額錄得歷年來的新高。

新冠疫情肆虐超過兩年，工廠停工及港口擠塞等消息不絕於耳，連帶影響原材料供應，全球製造業和化工產業都受到嚴重衝擊。雖然面對重重困難，但德國化工製造商科思創（Covestro）集團在逆境下的銷售額錄得歷年來的新高。成功抵禦疫情帶來的破壞，科思創又有哪些營商策略及招數？

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科思創（香港）董事總經理賀福瑞（Samir Hifri）早前接受本報訪問時指出，疫情在爆發初期，為其企業的營運流程帶來嚴峻的阻礙，「工廠關閉停工、交通管控措施導致供應鏈中斷、原材料短缺等問題，的確讓我們相當煩惱。」他補充，世界正在經歷一場前所未有的供應鏈風險挑戰。面臨這樣的危機，企業必須思考在這過程中恢復正常營運狀況，並在市場從谷底反彈的過程中，尋找生存空間，自尋出路。

他透露，該企當時瞬間決定啟動「營運持續計劃（Business Continuity Plan，BCP）」，即在有限資源下分析有哪些業務必須持續進行，並規劃如何持續進行這些業務，快速適應新環境，讓公司的業務至少能不中斷或倒閉。賀福瑞又解釋：

面對無法預測的天災人禍，企業不能只靠救火措施，必需要預先做好防禦的工作。

即時監測貨運系統 妥善分配資源

賀福瑞舉例指，該企約2年前就已建立「環球運輸系統（Global Shipping Portal）」，透過即時監測及追蹤貨運的情況。「若遇到任何亂狀或延期，可即時得悉情況並快速應對。」他直言科技相當強大，可以協助妥善分配有限的瓶頸資源，減少供應鏈問題帶來的損失，甚至化險為夷，戰勝疫情帶來的威脅。

▲ 科思創（香港）董事總經理賀福瑞表示，面對無法預測到的天災人禍，企業不能只靠救火措施，必須要預先做好防禦的工作。（受訪者提供圖片）

據科思創提供的資料顯示，該企去年核心業務銷量同比增長10%，銷售價格的上漲推動集團銷售額增長48.5%，由107億歐元（約907億港元）升至159億歐元（約1,349億港元），創下歷史新高。

堅持「以人為本」 員工身心健康為首

賀福瑞表示，要對抗疫情帶來的破壞，除了硬件的協助，員工同樣扮演着重要的角色，

如果沒有員工勤奮工作，即時作出不同的調整，業務又如何可以繼續支撑着呢？

他直言，挽留員工也成為企業目前必修的一課，該企也一直堅持「以人為本」及「We are one」的企業文化，對員工的身心健康以及想法更為重視。

▲ 科思創一直對員工的身心健康以及想法相當重視，香港分部辦公室的整個裝修過程都由員工主導，以員工為依歸。（受訪者提供圖片）

疫情下為了確保員工的心靈健康，該企更推出免費的員工協助計劃（Employee Assistance Program，EAP）。賀福瑞解釋，明白員工在疫情下會有不少憂慮及煩惱，所以希望能透過計劃讓員工以保密的方式，向外部顧問團隊徵詢意見，使員工能以健康的身心投入工作，讓企業提升競爭力，塑造勞資雙贏。

料2035年 實現氣候中和目標

此外，面對氣候變遷威脅，零碳與永續意識警鐘訊號響起。如何提供碳排放更低的商品與服務，將是企業未來在國際市場競爭中的致勝關鍵。科思創也不例外，近年也致力推出「零碳足迹」產品，並在2021年，科思創產品溫室氣體排放量比2005年減少54%，超額完成了先前設定的2025年永續發展目標。

在達成2025年永續發展目標後，該企也制定了一個更遠大的目標，集團預計在2035年之前在直接產生（範圍1）和外購能源（範圍2），實現氣候中和以及淨零排放。

作為其階段性目標，公司計劃到2030年將生產中直接產生（範圍1）和外購能源（範圍2）的溫室氣體排放量減少60%至220萬噸。此外，公司還將進一步削減價值鏈上下游產生的間接溫室氣體排放（範圍3），相關目標計劃最晚於2023年公佈。

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記者：曾曉汶

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