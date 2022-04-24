【食品研究】一塊餅竟成為研究題目！　麻省理工學院研發餡料分離裝置

▲ 麻省理工學院（MIT）就著餅乾夾心遭扭轉後，只會黏在其中一片餅乾上的情況進行研究。

「擰一擰，舔一舔，再浸一浸」，Oreo這句廣告對白相信大家不陌生。但一塊平平無奇的餅乾竟然成為研究題目，而麻省理工學院更為其研發餡料分離裝置。

【增鹹筷子】日本研發電動筷子 可令食物變得更鹹



麻省理工學院（MIT）就著餅乾夾心遭扭轉後，只會黏在其中一片餅乾上的情況進行研究。為了找到答案，研究團隊在實驗室展開Oreo標準流變學測試，發現無論任何Oreo夾心口味和分量，扭開時幾乎只黏在其一塊餅乾上。只有包裝較舊的盒裝餅乾，夾心有時會平均分佈在兩片餅乾上。研究人員再進一步研究該現象的原因，想出如果把Oreo放上流變儀，能否控制夾心分佈。

【AI代言人】百度旗下AI虛擬人「希加加」 成麥當勞首個虛擬代言人



研發分離裝置解Oreo玄機



研究人員為此開發Oreo分離裝置Oreometer，簡單來說是3D列印的扭轉測試設備，專為Oreo和類似尺寸的圓形物體設計，無需使用電源，而材料成本只是6美元（約47港元），可廣泛使用。



在測試中，研究人員把Oreo放在Oreometer的兩組夾片之間，利用橡筋調整扭轉的程角度，再將硬幣放入一邊的筒槽，然後裝置就會旋轉，將兩塊餅乾分離。研究對20盒不同口味和形狀的Oreo施加不同程度的扭轉，並記錄夾心分布情況，發現夾心多寡或味道不會影響其附在其中一片餅乾上的情況。雖然研究沒有找到如何在扭轉Oreo餅乾時，控制夾心分布的完美方法，但研究人員假設，該現象可能與Oreo製作過程有關。

【香港科研】本地研發義乳胸圍 低市價9成

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：廖淑瑩