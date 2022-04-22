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CNN+月底壽終正寢 開播不足1個月

環球社會熱點 13:50 2022/04/22

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新冠肺炎疫情下，網上串流平台成為不少人必備娛樂工具，眾多公司加入市場。美國有線新聞網絡（CNN）早前亦推出自家平台CNN+，但有效明顯欠佳，最終宣布在月底結束營運，離開播未夠一個月。

C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院 【下一頁】

CNN宣布，CNN+將在4月30日後停止服務，距開播僅3周，現有訂閱戶會收到表比例退還的退款。據悉，佩雷特與CNN新任行政總裁利希特（Chris Licht）於周四（21日）下午，於會議中向員工傳達CNN+關閉的消息。有CNN+員工對消息感到十分震驚，形容當時在場氣氛凝重。

CNN母公司華納傳媒（WarnerMedia）早前同業Discovery的正式完成合併，成為華納兄弟Discovery（Warner Bros. Discovery）。有指新公司管理層認為，CNN+與行政總裁札斯拉夫（David Zaslav）統整旗下所有品牌至同一串流平台的理念不符。

俄羅斯軍事研究所大火 最少7死25傷 【下一頁】

Discovery串流總監佩雷特（J.B. Perrette）在聲明中指出，現時的串流服務市場複雜，公司需要一個可以持續發展的商業模式，吸引更多投資，發展更優秀的新聞行業及文章報道。

數百名CNN+員工或失去工作，利希特布內部備忘錄中表示，所有相關員工在未來90日內仍有薪金及享有福利，並可尋求繼續在CNN工作的機會。未獲留下的員工亦會收到最少半年的遣散費。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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