亞太房託添動力 迎經濟重啟及復甦

亞太房託受惠重啟邊境及復甦主題而表現轉趨穩定，當中新加坡房託受惠當地政府三月份推出迄今最大規模的放寬防疫措施，跑贏亞太區內其他房託市場和亞洲股票。我們繼續看好新加坡辦公室可受惠租務活動增長，併購交易上升有望帶動實物資產價值。

新加坡果斷放寬國際及當地防疫措施，帶動3月份表現造好。社交人流限制進一步放寬，團體聚會人數由五名增至十名，餐飲場所容許飲酒時間延至晚上十時半以後。所有已接種疫苗的旅客入境新加坡後毋須隔離，而每日入境旅客限額亦已取消，馬來西亞及新加坡之間的陸路邊境亦將全面重新開放。因此，新加坡零售業及酒店業房託，受惠於旅遊業再次活躍，我們認為非必需品商場的復甦空間將高於市效的購物商場。

而隨着更多員工可以重返辦公室，核心商業區的收租股亦造好。我們一直看好新加坡房託的重啟復甦和相對估值，在過去多月以來，偏好當地零售及多樣化房託，特別是針對辦公室投資。今年第一季，新加坡核心商業區甲級辦公室租金按季上升2.3%，為2021年第二季租金回升以來的最快增長步伐。

除了重啟經濟外，我們認為強勁的併購交易應支持實體市場資產的價值，並可望在2022年為亞太房託創造併購增長機會。

雖然香港房託在3月份跑輸亞太區內其他房託市場，而市場亦擔心租金豁免會令房託基金在收益方面承受一定的壓力。以我們投資新加坡房託的經驗，大多房託都有現金預留機制，以備不時之需，尤其是一些以零售為主的房託，它們在租金削減之前已保留了大部分的收入，維持每單位可分派收入 （DPU）。加上香港政府在4月21日起放寬保持社交拒離措施，並將進一步放寬嚴格的邊境管制。

股息回報始終是投資房託的關鍵。無論市場環境如何，股息回報一直處於正數。在大市調整時，股息有助彌補各方面的損失，而當大市回升時，股息可以提升總回報。回顧過去十年，股息回報佔亞太房託總回報超過一半。即使在2020年，當疫情的影響最為嚴竣時，房託仍錄得股息正回報。