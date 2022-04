C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院

英超球會曼聯球星C朗拿度女友Georgina誕下龍鳳胎,但僅得女兒順利出世,兒子不幸夭折。C朗暫時放低幼子夭折的傷痛,在社交媒體貼出最新一張全家福,慶祝Georgina與剛出世的幼女平安出院。

C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」(第二版)

C朗(Cristiano Ronaldo)去年宣布28歲的Georgina懷有孖胎。但兩人周一(18日)發聲明,證實龍鳳胎當中的幼子不幸夭折,C朗更形容這是所有父母能感受到的最大傷痛(the greatest pain that any parent can feel)。

而Georgina休養一段時間後,周四(21日)與剛剛出生的女兒正式出院回家。C朗自宣布幼子夭折以來亦首度更新社交媒體動態,在Instagram發出帖文向一眾粉絲報平安。

C朗表示Georgina與細女最終可回家與家人團聚,希望感謝所有人給予的鼓勵,指他們一家人都能感受大家的愛和尊重。

他更透露目前是時候為女兒這個初生的小生命喜悅感激。

從C朗貼出的全家福可見,C朗左手抱著初生女兒,另一隻手抱住他與Georgina的3歲女兒Alana。

C朗掟爛自閉小球迷電話捱轟 獲家姐力撐偉大完美

而Georgina看起來精神飽滿,抱著C朗經代母誕下的龍鳳胎兒子Mateo,與C朗長子小C朗(Cristiano Ronaldo Jr)和龍鳳胎女兒Eva坐在梳化上。

而不少球迷都在這則帖文下方留言,表達他們對C朗一家的祝福。

