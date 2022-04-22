C朗暫放低喪子之痛 貼全家福賀女友同細女平安出院

英超球會曼聯球星C朗拿度女友Georgina誕下龍鳳胎，但僅得女兒順利出世，兒子不幸夭折。C朗暫時放低幼子夭折的傷痛，在社交媒體貼出最新一張全家福，慶祝Georgina與剛出世的幼女平安出院。

C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版） 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）去年宣布28歲的Georgina懷有孖胎。但兩人周一（18日）發聲明，證實龍鳳胎當中的幼子不幸夭折，C朗更形容這是所有父母能感受到的最大傷痛（the greatest pain that any parent can feel）。

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而Georgina休養一段時間後，周四（21日）與剛剛出生的女兒正式出院回家。C朗自宣布幼子夭折以來亦首度更新社交媒體動態，在Instagram發出帖文向一眾粉絲報平安。

C朗表示Georgina與細女最終可回家與家人團聚，希望感謝所有人給予的鼓勵，指他們一家人都能感受大家的愛和尊重。

他更透露目前是時候為女兒這個初生的小生命喜悅感激。

從C朗貼出的全家福可見，C朗左手抱著初生女兒，另一隻手抱住他與Georgina的3歲女兒Alana。

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而Georgina看起來精神飽滿，抱著C朗經代母誕下的龍鳳胎兒子Mateo，與C朗長子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）和龍鳳胎女兒Eva坐在梳化上。

而不少球迷都在這則帖文下方留言，表達他們對C朗一家的祝福。

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責任編輯：鄭錦玲