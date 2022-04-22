【地球日】三星夥植物設計師　推環保手機殼

▲ 這些三星設備配件都是採用100%回收物料，而且是可生物降解（biodegradable）。所以棄用後，對生態的影響將相當小。（三星官網）

為慶祝4月22日「地球日」（Earth Day），三星（Samsung）宣布與植物設計師Sean Wotherspoon合作，推出一系列環保的智能手機外殼和Galaxy Watch配件。據悉，這些配件都是採用100%回收物料，而且是可生物降解（biodegradable）。所以棄用後，對生態的影響將相當小。

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這套《Samsung x Sean Wotherspoon》可持續發展系列包括Galaxy S21的手機殼和Galaxy Watch 4的手錶帶，所有商品售價一律$49.99美元（約392港元），並將在美國東部時間4月22日上午10點開始，在Samsung.com上發售。

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設計方面，整個系列將美學放在首位，所有配件有三種顏色可供選擇，分別是綠色、黃色和粉紅色，上面有地球儀、和平標誌和其他「地球日」主題的卡通圖案。

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用戶可為Galaxy Watch 設計獨特外觀

除了實體錶帶外，三星還提供免費數碼錶面予用戶下載，讓想為Galaxy Watch設計獨特外觀的用戶使用。

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責任編輯：陳卓賢