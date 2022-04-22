【業績｜零售股】佐丹奴首季銷售額增5.5%至9.2億　受惠於東南亞及海合國放寬防疫限制

▲ 佐丹奴首季銷售額增5.5%至9.2億 受惠於東南亞及海合國放寬防疫限制

佐丹奴 （00709） 公佈首季業務數據，期內銷售額按年增長5.5%至9.17億元，當中1月份的銷售額錄得增長30.8%至4.33億元，餘下2月份和3月份的銷售額則按年分別下跌18.8%及0.8%。首季線上銷售額按年增長31.6至1.04億元。

佐丹奴表示，首季銷售額錄得5.5%的增長，主要是由於東南亞市場和海灣阿拉伯國家合作委員會，放寬社交距離措施和旅遊限制，令經營環境顯著改善。

不過，大中華區市場爆發新一波新冠疫情，對集團銷售產生不利影響，尤其是中國大陸和台灣正遭受社交距離收緊的影響。而在農曆新年後，依賴旅遊業的香港及澳門市場銷售額大幅下降，集團將繼續終止表現欠佳而沒有獲得大幅減租的門市。

另外，截至今年第一季度末，佐丹奴期末存貨為6.03億元，較去年同期增加23.6%，集團表示，庫存水平高主要由於提早收取第二季度齋月購物季的商品，以及針對不可預測的生產和物流中斷的預防措施。大部分商品是常青和當季款式。

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