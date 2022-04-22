【ESG】阿里巴巴加入「低碳專利承諾」　推動綠色科技應用

▲ 阿里巴巴加入「低碳專利承諾」，也是首次承諾開放有關可持續發展的重要知識產權。（阿里巴巴提供）

低碳發展是企業社會責任的重要一環，科技巨頭阿里巴巴宣佈加入倡導低碳技術專利共享的國際平台「低碳專利承諾」（Low Carbon Patent Pledge），並對外免費開放九項關鍵的數據中心低碳專利，以加速綠色科技的採用及加強協同創新。

「低碳專利承諾」是由惠普企業（HPE）、微軟以及Meta於2021年世界地球日共同創立，旨在推動低碳技術發展及加強協同創新。

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阿里巴巴加入「低碳專利承諾」，也是首次承諾開放有關可持續發展的重要知識產權。而對外開放的九項專利，主要涉及阿里巴巴的數據中心環保技術，當中包括阿里雲自2015年起於其數據中心部署的浸沒液冷伺服器。與傳統的機械冷卻相比，這種非機械冷卻技術有效節約了70%以上能源。

目標2030年前 100%採用清潔能源

阿里雲是發展綠色經濟的基礎設施的供應商，透過採用尖端綠色科技，目標在2030年前實現全球數據中心100%採用清潔能源。

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阿里雲基礎設施IDC研發事業部總經理高山淵表示：「環保的數據中心對阿里巴巴的可持續營運至關重要，其中液冷和可再生電力存儲技術在減少碳排放方面起到顯著作用。以杭州數據中心為例，伺服器集群被浸沒在專用的液體冷卻劑中，可令IT硬件快速冷卻。」

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責任編輯：陳卓賢