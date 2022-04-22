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【香港通脹】余偉文料香港今年通脹僅2%　資金流出香港屬聯匯制度設計一部分

宏觀解讀 12:32 2022/04/22

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【香港通脹】余偉文料香港今年通脹僅2%　資金流出香港屬聯匯制度設計一部分

金管局總裁余偉文以視像方式在博鰲亞洲論壇發言，余偉文提及，美國面對高通脹問題，令聯儲局可能採取更進取收緊政策，相對而言，香港通脹最新只有1.6%，全年最多升至2%，須支持經濟增長多於關注應付通脹。余偉文指出，香港在聯繫匯率制度下，當美元利率上升、港美息差擴大，港元就會有資金流出，強調目前香港銀行體系流動性強，資金流出也是聯匯設計一部分。

他表示，金管局會做好準備應對資金急劇流動，預留政策工具。

離岸人民幣一度跌穿6.5水平、創去年8月低 瑞銀財管料未止跌、見7機會微，可見【下一頁】

余偉文亦指，香港採用聯繫制度，難以循貨幣政策刺激經濟，而須依賴財政政策。香港作為小而外向經濟體，有需要留意歐美加息對亞洲市場的外溢風險，但認為美國聯儲局已為未來政策走向與市場有良好溝通。

他提醒，美國若急速收緊政策，潛在風險可能十分強勁，如引發大量資本外流、本地流動性廣泛收緊、高槓桿企業面對融資壓力，樓價也有下跌風險。余偉文關注，當香港經濟只是剛由疫情復蘇，情況將更難控制。

【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）

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經濟 貨幣政策 博鰲亞洲論壇 加息 余偉文 香港金融管理局 美國聯儲局

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