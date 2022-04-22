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俄羅斯軍事研究所大火 最少7死25傷

環球社會熱點 12:45 2022/04/22

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俄羅斯媒體報道，首都莫斯科附近的一間軍事研究所周四（21日）發生火災，導致最少7人死亡及25人受傷，傷亡人數可能再有增加。同日，俄羅斯一間化學工廠亦發生火警。

【烏克蘭戰爭】烏料損失4680億 耶倫：俄應負責 【下一頁】

官媒塔斯社（TASS）引述消息人士報稱，莫斯科以西北約160公里的特維爾（Tver）市中，一間隸屬國防部的航天防衛中央研究中心的行政大樓起火，火勢迅速籠罩上三層，迫使部分人要跳窗逃生。

現場照片及影片可見，大樓被猛火引致的濃煙籠罩。塔斯社指出，火災導致最少7人死亡，當地官員指有25人受傷，緊急救援服務稱另有10人下落不明。消息人士透露，死傷人數恐再增加。

有指俄羅斯地區軍方檢察官已著手調查事件，塔斯社報稱起火原因或與陳舊線路有關，惟暫時確實起火原因未明。

耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟 【下一頁】

同日，莫斯科東北約400公里的一間化學工廠亦起火，暫時未有傷亡報告。據化學工廠網站介紹，其為俄羅斯及東歐最大工業用溶劑及乙酸正丁酯生產商。

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責任編輯：吳漢培

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