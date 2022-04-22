輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法

世界衛生組織（WHO）宣布，強烈建議輕至中度新冠患者服用輝瑞（Pfizer）新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），更形容這款藥為最佳療法。世衛更引述研究結果指，輝瑞新冠口服藥有助降低高危患者的住院風險約8成半。本港目前也有這款藥物供應。

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帕克斯洛維德屬混合抗病毒藥物，主要成分奈瑪特韋（Nirmatrelvir）有效阻止複製新冠原始病毒株及Omicron變種的一種酶素（enzyme）。而另一款成分利托那韋（Ritonavir）常用於治療愛滋病。

世衛周四（21日）表示強烈建議輕至中度病情、但有住院風險的新冠患者服用帕克斯洛維德，形容這款藥目前是高危患者的最佳治療選擇（best therapeutic choice）。

世衛引述兩項涉及近3,100名患者的試驗結果，指服用帕克斯洛維德有助降低85%住院風險，相當於在上述試驗患者組別當中每1,000人，可有效減少84人住院。

香港政府本月指，醫管局在包括公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍等為新冠患者處方帕克斯洛維德及另一款新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

政府更表示會陸續向私家醫生免費提供帕克斯洛維德及莫納皮拉韋（Molnupiravir），方便私家醫生向合適患者處方這兩款藥。

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隨著疫情持續蔓延，世衛一直增加治療建議名單内的藥物種類，包括於今年1月推薦使用治療類風濕性關節炎藥物「愛滅炎」（Olumiant）。

輝瑞今年2月表示，公司預計帕克斯洛維德今年的銷售額將達220億美元（約1,716億港元）。

不過世衛仍然憂慮疫苗分配不平等的情況延續，低收入及中等收入國家恐無法獲取足夠的新冠藥物供應。

輝瑞與藥品專利池組織（MPP）簽署了許可協議，限制生産仿製藥牟利的國家數量，而世衛也批評輝瑞簽訂的雙邊交易協議缺乏透明度。

世衛建議輝瑞通過MPP擴大許可地理範圍，以便更多仿製藥商可生產並以較易負擔的價格供應相關藥物。

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責任編輯：鄭錦玲