【麥當勞】不是愚人節！　荷蘭麥當勞推出Big Mac煙霧探測器

▲ 荷蘭麥當勞最近推出Big Mac造型的煙霧探測器（McDelivery Detector），只要其偵測到家中廚房有食材燒焦產生煙霧情況，就會自動為用家在網上點餐，並且將外賣送到家中。

煮飯煮過火，擔心沒有晚餐吃？荷蘭麥當勞最近推出Big Mac造型的煙霧探測器（McDelivery Detector），只要偵測到家中廚房有食材燒焦，並產生煙霧情況，就會自動為用家在網上點餐，將外賣送到家中。

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探測器外型是麥當勞經典產品巨無霸（Big Mac），採用3D印刷製成，內置探測器所需零件。用家可以預先設定外賣餐點，並將探測器放在廚房，或固定在天花板。若煮飯時出現燒焦，並且造成室內煙霧瀰漫時，裝置就會自動連結到距離最近的麥當勞，訂購預先設定的餐點，之後用家等待外賣到達即可。

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不過該煙霧探測器只是荷蘭麥當勞舉辦的宣傳活動。有興趣的民眾只能在荷蘭境內使用麥當勞App，上傳最失敗的烹飪照片，就有機會獲得這款設有煙霧探測功能，兼可以叫外賣的裝置。

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責任編輯：廖淑瑩