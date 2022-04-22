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【異動股】正通汽車下月將拍賣東正金融股份　東正金融復牌後急升近4成、現價仍較拍賣價折讓約34%

股市 12:10 2022/04/22

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【異動股】正通汽車下月將拍賣東正金融股份　東正金融復牌後急升近4成、現價仍較拍賣價折讓約34%

汽車經銷商正通汽車 （01728） 及旗下的東正金融 （02718） 今日復牌，正通汽車下月將其持有東正金融15.2億股拍賣。東正金融今日急升近4成，現報0.85元。

正通汽車指，上海銀保監局向上海金融法院申請執行《行政決定書》，根據適用中國法律法規以股權拍賣方式清退公司持有的東正金融股權，即由中國證券登記結算有限公司託管的東正金融15.2億股股份，即東正金融全部已發行非上市外資股及約佔東正金融全部已發行普通股的71.04%。

是次拍賣起拍價為16.06億元人民幣，保證金為1.6億元人民幣，每口價自500萬元人民幣及其倍數起跳。拍賣時間為5月18日上午10時至5月19日上午10時止。

根據起拍價16.06億元人民幣及2022年5月股權拍賣項下15.2億股非上市外資股，並假設2022年5月股權拍賣將成功進行，預計強制性要約的要約價將不少於每股1.058元人民幣（相等於每股1.294港元）。以現價0.85元計算，現價較拍賣價折讓約34%。

另外，正通汽車表示，由於於2021年底對東正金融行使權力的方式已發生巨大變動，公司已失去對東正金融的控制權。同時，在失去控制權後，公司確認重新計量虧損為12億元人民幣。

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編輯：姚卓然

港股 汽車 拍賣 異動股 復牌 東正金融（02718） 正通汽車（01728）

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