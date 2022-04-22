  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (五) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介樂享集團、李寧、港交所

股市 12:30 2022/04/22

分享：

分享：

恒生指數中午收報20567點，跌114點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介樂享集團 （06988） 、李寧 （02331） 、港交所 （00388） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：20 – 港交所 （00388）            造雙底

05：25 – 李寧 （02331）              待上破61.40元始吸納

07：11 – 樂享集團 （06988）        營收增長51%，股東應佔溢利增76%

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 樂享集團（06988） 李寧（02331） 香港交易所（00388） 石鏡泉

上一篇文章

【香港通脹】余偉文料香港今年通脹僅2%　資金流出香港屬聯匯制度設計一部分

下一篇文章

【業績｜航運股】海豐國際首季收入增加約65%　集裝箱平均運費大升逾6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份　哪4家成基金最愛？
【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份　哪4家成基金最愛？
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【滴滴出行】滴滴瀉9%創上市低　中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕　成暫停港股上市計劃導火線
【滴滴出行】滴滴瀉9%創上市低　中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕　成暫停港股上市計劃導火線
【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查
【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查
【美股期貨】儲局下月或加息半厘　道指期貨續跌115點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局下月或加息半厘　道指期貨續跌115點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款