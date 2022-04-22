【Meta】VR遊戲增體驗感　Meta Quest多款新遊戲預告片上架

▲ 《Among Us VR》終於推出遊戲預告片，該作也確定將於今年較後時間於Meta Quest 2、Meta Rift、Meta Rift S、Steam VR及PlayStation VR上架。

Meta較早前在Meta Quest遊戲介紹會上公布大量VR遊戲情報，包括新作預告片，以及現有作品的新增內容等。其中，Among Us和Walking Dead將會推出VR版本，並於今年推出。

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新遊戲方面，《Among Us VR》終於推出遊戲預告片，該作也確定將於今年較後時間於Meta Quest 2、Meta Rift、Meta Rift S、Steam VR及PlayStation VR上架。與常規版所用的上帝視角相比，VR版的第一人稱視角更具沉浸感。玩家在執行任務時體驗會更加真實，而且在投票環節甚至可以抬起手指出內鬼。值得一提的是，開發該作的Schell Games也宣佈會與Meta合作開發三款遊戲作品。



此外，《Moss: Book II》和《陰屍路：聖徒和罪人 第二章》（The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution）都會在今年於Meta Quest 2推出。

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兩大現作推出更新



至於現有作品更新，《惡靈古堡 4 VR 重製版》（Resident Evil 4 VR）會加入新的傭兵模式，玩家需要在指定時間內盡可能擊殺殭屍。該模式會有線上排行榜和多項挑戰，完成挑戰後可解鎖黑白恐怖模式、黃金武器等內容。此外《Beat Saber》也會加入新的音樂包，內有Deadmau5、Marshmello、Pendulum 的作品。

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責任編輯：廖淑瑩