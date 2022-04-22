  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (五) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】烏料損失4680億 耶倫：俄應負責

環球經濟金融 11:45 2022/04/22

分享：

分享：

世界銀行周四（21日）召開會議商討烏克蘭的財政援助需求，世銀行長馬爾帕斯估計自俄烏開戰以來，烏克蘭在基建及建築物損毀方面的損失已達600億美元（約4,680億港元），美國財長耶倫指俄應負責部分烏克蘭重建的開支。

耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟 【下一頁】

馬爾帕斯（David Malpass）在世銀（World Bank）會議上表示，上述600億美元的數字僅屬烏克蘭基建設施與建築物損失，未包括戰爭為烏克蘭帶來日益增長的經濟成本。

馬爾帕斯預計隨著戰事持續，成本只會不斷上升。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，烏克蘭的國內生產總值（GDP）或下降30% 至50%，而至今的直接和間接經濟損失已達到5,600億美元（約4.37萬億港元），為烏克蘭經濟規模的超過3倍。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以視像形式在會上發言，透露烏克蘭每月需要70億美元（約546億港元）的資金，才能彌補俄羅斯入侵烏克蘭造成的經濟損失，更估計烏克蘭將需要數以千億計的資金重建國家。

【烏克蘭戰爭】美擴大制裁俄 首列虛擬貨幣挖礦公司 【下一頁】

澤連斯基呼籲國際社會及國際金融機構立即將俄羅斯排除在外，包括世銀及國際貨幣基金組織（IMF），又指所有國家必須立即準備好與俄羅斯斷絕一切關係。

他更呼籲對俄資產實施制裁和凍結的國家，利用這筆款項支援戰後重建烏克蘭，並用於支付其他國家遭受的損失。

耶倫（Janet Yellen）也有出席會議，她預計烏克蘭的重建成本高昂，指俄羅斯應該承擔烏克蘭的部分重建費用。

不過她表示如要利用俄羅斯央行遭凍結的在美資產儲備來重建烏克蘭，美國或需與國際夥伴磋商並達成協議才能成事。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟
今日
耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟
邊個城市樓價最易負擔？唔駛3年家庭收入買到樓
今日
邊個城市樓價最易負擔？唔駛3年家庭收入買到樓
新西蘭人奇招抗通脹 跨國網購澳洲買餸慳3成半
2022/04/21
新西蘭人奇招抗通脹 跨國網購澳洲買餸慳3成半
英火車推半價優惠 助抗通脹
2022/04/19
英火車推半價優惠 助抗通脹
【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出
2022/04/19
【烏克蘭戰爭】俄20萬人恐失業 外企頻撤出

你可能感興趣

耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟
今日 10:55
耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟
邊個城市樓價最易負擔？唔駛3年家庭收入買到樓
今日 08:35
邊個城市樓價最易負擔？唔駛3年家庭收入買到樓
新西蘭人奇招抗通脹 跨國網購澳洲買餸慳3成半
14:15 2022/04/21
新西蘭人奇招抗通脹 跨國網購澳洲買餸慳3成半
經濟 地緣政治 戰爭 制裁 澤連斯基 耶倫 烏克蘭 俄羅斯 世界銀行

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾疑似出現亂葬崗 俄拒復活節停火（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp供稱精神近崩潰 指尖曾被前妻削斷
【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp供稱精神近崩潰 指尖曾被前妻削斷
【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾（第三版）
【烏克蘭戰爭】烏方倡馬里烏波爾舉行特別談判 無條件換撤離民眾（第三版）
俄羅斯成功測試具搭載核武導彈 警告敵人三思
俄羅斯成功測試具搭載核武導彈 警告敵人三思
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）
【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒
【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾疑似出現亂葬崗 俄拒復活節停火（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾疑似出現亂葬崗 俄拒復活節停火（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款