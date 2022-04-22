【烏克蘭戰爭】烏料損失4680億 耶倫：俄應負責

世界銀行周四（21日）召開會議商討烏克蘭的財政援助需求，世銀行長馬爾帕斯估計自俄烏開戰以來，烏克蘭在基建及建築物損毀方面的損失已達600億美元（約4,680億港元），美國財長耶倫指俄應負責部分烏克蘭重建的開支。

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馬爾帕斯（David Malpass）在世銀（World Bank）會議上表示，上述600億美元的數字僅屬烏克蘭基建設施與建築物損失，未包括戰爭為烏克蘭帶來日益增長的經濟成本。

馬爾帕斯預計隨著戰事持續，成本只會不斷上升。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，烏克蘭的國內生產總值（GDP）或下降30% 至50%，而至今的直接和間接經濟損失已達到5,600億美元（約4.37萬億港元），為烏克蘭經濟規模的超過3倍。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以視像形式在會上發言，透露烏克蘭每月需要70億美元（約546億港元）的資金，才能彌補俄羅斯入侵烏克蘭造成的經濟損失，更估計烏克蘭將需要數以千億計的資金重建國家。

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澤連斯基呼籲國際社會及國際金融機構立即將俄羅斯排除在外，包括世銀及國際貨幣基金組織（IMF），又指所有國家必須立即準備好與俄羅斯斷絕一切關係。

他更呼籲對俄資產實施制裁和凍結的國家，利用這筆款項支援戰後重建烏克蘭，並用於支付其他國家遭受的損失。

耶倫（Janet Yellen）也有出席會議，她預計烏克蘭的重建成本高昂，指俄羅斯應該承擔烏克蘭的部分重建費用。

不過她表示如要利用俄羅斯央行遭凍結的在美資產儲備來重建烏克蘭，美國或需與國際夥伴磋商並達成協議才能成事。

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責任編輯：鄭錦玲