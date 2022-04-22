【券商點睇】國產遊戲出海搵食成趨勢 全球化戰略成效顯著

信達證券發表報告指，去年中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入達160.9億美元，按年竹21.8%。中國游戲廠商出海成績斐然，多品類開拓表現亮眼，42款手遊海外市場超1億美元。以騰訊（00700）、網易（09999）、三七互娛等為代表的游戲公司海外收入佔比持續上升，精細化運營成為關鍵。全球發行商收入「百大」之中，超過30家中國公司上榜，騰訊、網易具備多年出海經驗，三七互娛新力軍崛起，穩居中國手遊發行商全球收入的前五。

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另一方面，疫情後時代海外手遊市場未見回落，美國、日本、韓國及東南亞移動游戲市場銷售收入仍按年增長6%以上。在2020年高基數下，去年中國手遊在美國地區收入按年增長超過50%，美國地區再次成為最大海外市場，同時也憑借超過20%的市場份額，中國成為美國手遊市場最大的進口國。

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該行指，國內遊戲行業已處於人口紅利後周期，供給側改革更加劇行業增速放緩，遊戲出海成為行業主要增量。受去年8月版號停發、「830」新政等影響，過去一年遊戲行業估值呈下行趨勢，整體估值偏低。信達證券對遊戲公司股價周期進行分析，2018年版號停發行業增速底部剛好對應行業估值底部，同時公司估值周期與產品流水周期有高度相關性，版號常態化後有望實現估值提升。該行認為，遊戲行業合理估值水平，遊戲龍頭如騰訊、網易長期能回到25倍市盈率以上的穩態估值；港股其他公司的估值平均目標，今年市盈率應在10至15倍。

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記者：林衛