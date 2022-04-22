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【Android】Google終出手！　Android手機5月起禁用第三方通話錄音App

科技 13:00 2022/04/22

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據《XDA Developers》報道，Google由5月11日開始，將禁止通話錄音App取得手機通話錄音權限。

不少Android手機用戶會自行安裝通話錄音App，讓手機擁有通話錄音功能，然而Google將出手封殺該類App。據外媒報道，由5月起Google將取消第三方通話錄音App的使用權限，但未有說明禁用的原因。

【Android手機】Android 12現漏洞 手機或會快速燒電？
 
據《XDA Developers》報道，Google由5月11日開始，將禁止通話錄音App取得手機通話錄音權限。從Google Play商店開發者政策新公告顯示，Accessibility API將會停止應用程式的通話錄音功能，而應用程式也無法向API要求對通話進行錄音，新政策變相令第三方通話錄音軟件等同失效；若是手機內置的通話錄音功能，將不受影響。目前Google並未公布會否將相關App全面下架。

【手機充電】減電子垃圾 歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
 
至於蘋果對於通話錄音採取不支持策略，不只iPhone沒有內置相關功能，就連第三方通話錄音App也不能在App Store上架。

【三星摺機】S Pen或消失？ 外媒爆料Galaxy Z Fold 4有兩大改變

責任編輯：廖淑瑩

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