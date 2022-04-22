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【券商點睇】發改委明確今年粗鋼產量下降 光大看好鋼鐵股投資機會

股樓投資 12:19 2022/04/22

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發改委、工信部、生態環境部、國家統計局將繼續開展全國粗鋼產量壓減工作，確保實現2022年全國粗鋼產量同比下降。光大證券指出，這是發改委首次表態今年實現粗鋼產量同比下降，行業供給端收縮預期再度增強，預料行業供給端收縮預期再次增強，業績彈性高的企業有望受益。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

該行指，粗鋼壓減工作或將集中在京津冀、長三角、汾渭平原地區及環保績效差的企業，在重點對像上突出壓減環保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落後的粗鋼產量。同時，「穩增長」政策帶動鋼材需求預期邊際好轉，對全年鋼材需求不宜過分悲觀。當前地產政策邊際寬鬆，且 2021 年下半年地產相關數據基數較低，預計地產用鋼表現將逐步回升。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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基於鋼鐵行業供需格局改善，板塊估值處於低位，具有較好的吸引力。在「碳中和、碳達峰」的背景下，鋼鐵行業產能產量雙控將成為常態，且行業兼並重組持續推進，板塊具有較好的吸引力，估值處於2013年以來低位水平，結合公司業績彈性及中長期盈利能力，建議關注馬鋼（00323）等股份。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

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記者：林衛

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