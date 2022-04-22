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【證監出招】中證監：機構應擴大權益投資比例 引導中長期資金入市

股樓投資 12:10 2022/04/22

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中證監主席易會滿日前召開全國社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會。據內地報道，會上分析了當前國內外經濟金融形勢，圍繞推進資本市場高質量發展、引導更多中長期資金入市聽取意見建議。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

另一方面，會議提出養老金、銀行保險機構和各類資管機構是投資者中的專業機構代表，也是資本市場最為重要的長期資金來源，應進一步擴大權益投資比例，為促進資本市場高質量發展貢獻力量。

【延伸閱讀】第五波疫情：疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股，請按【見下頁

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事實上，近期引導更多中長期資金入市的政策信號強烈，包括《國務院辦公廳關於推動個人養老金發展的意見》。中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，「十四五」期間政策引導更多的機構投資者，特別是採取更多措施鼓勵國內保險資金、養老金、社保資金提高入市比例將是大勢所趨。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

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記者：林衛

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