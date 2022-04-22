【物流技術】亞馬遜啟動78億港元工業創新基金　投資倉庫技術

▲ 肌肉骨骼疾病是亞馬遜倉庫工人最常出現的工傷。（法新社）

亞馬遜（Amazon）宣布推出10億美元（約78億港元）工業創新基金，用作支援該公司在各個階段建立的供應鏈和物流技術。皆因物流運輸技術發展，直接影響電商企業的營運效率。

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提高交付速度 改善員工體驗

亞馬遜全球企業發展副總裁Alex Ceballos Encarnacion表示，亞馬遜工業創新基金將專注於提高交付速度丶改善倉庫和物流員工體驗的新技術。

此外，該基金也會支援開發可穿戴安全技術的初創企業Modjoul，該技術可發出警報和建議，減少員工在工作時可能出現的勞損丶工傷，如肌肉骨骼疾病，或拉傷和扭傷。

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肌肉骨骼疾病是亞馬遜倉庫工人最常出現的工傷，創辦人貝索斯（Jeff Bezos）曾表示，需要開發解決方案，以減少旗下員工發生工傷的風險。亞馬遜早前承諾要成為「地球上最安全的工作場所」，因為立法機構、社福團體和其員工一直都非常關注亞馬遜如何看待倉庫工人的工作環境安危。

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責任編輯：陳卓賢