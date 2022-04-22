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耶倫警告歐洲若禁俄能源 恐打擊全球經濟

環球經濟金融 10:55 2022/04/22

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俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲多國決定降低依賴俄羅斯能源，意圖打擊俄國經濟停止戰爭。美國財長耶倫卻警告，一旦歐洲全面停止入口俄羅斯能源，對其本身乃至全球經濟或造成更大打擊。

【烏克蘭戰爭】美擴大制裁俄 首列虛擬貨幣挖礦公司 【下一頁】

耶倫（Janet Yellen）周四（21日）出席記者會時表示，歐盟有必要停止依賴入口俄國的天然氣﹑石油及煤炭，但指全面禁運俄羅斯能源對俄國經濟傷害有限，反而歐洲需要面對能源價格上升。

耶倫表示，一旦全球油價上升，勢必打擊歐洲及全球其他國家的經濟，俄羅斯屆時即使能源出口減少，但俄方可用高價少量售予中立或友好國家，對俄經濟或實際上不會有太多負面效果。

布蘭森提3個建議 助西方減依賴俄能源 【下一頁】

歐洲國家依賴俄羅斯能源是美國及其盟友制裁俄羅斯的一大障礙，無法向俄羅斯經濟施加更大壓力。據2019年歐盟委員會數據，歐盟成員國從俄羅斯入口約27%原油﹑47%煤炭及41%的天然氣。

耶倫指俄羅斯能源出口是其經濟一大穩定收入，實施禁令確實有助打擊俄國，但若此舉引發高能源價格波及環球經濟，則需各國合力想出一個更好的解決方案。

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責任編輯：吳漢培

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