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【烏克蘭戰爭】俄被指在馬里烏波爾 秘密葬大批平民

環球政治 10:57 2022/04/22

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烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾遭俄軍圍困多日，俄羅斯聲稱已攻陷馬里烏波爾。馬里烏波爾市長否認當地已遭俄軍攻陷，更指控俄軍在當地秘密埋葬大批平民，聲稱俄軍是要隱瞞其犯下的戰爭罪行。

【烏克蘭戰爭】美擴大制裁俄 首列虛擬貨幣挖礦公司  【下一頁】

馬里烏波爾（Mariupol）市長博伊琴科（Vadym Boichenko）周四（21日）估計，自俄軍開始襲擊馬里烏波爾以來，已有超過2萬名居民喪生。

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他指控俄軍車輛在市内街道上行駛並收集屍體，然後運送往鄰近村莊Manhush。然後俄軍秘密將屍體扔進村内舊墓園旁一塊田地的亂葬崗。

博伊琴科形容俄軍為入侵者，指控他們試圖隱瞞犯罪證據，在當地挖掘了一個寬度達30米的亂葬崗掩埋平民屍體。

衛星圖片公司Maxar Technologies同日發布博伊琴科提及地區的一批衛星圖片，稱當地墓園有擴大跡象，相信已增添超過200座新墳。

博伊琴科表示大多數屍體現已遭俄軍運走，餘下部分屍體則被扔進移動火葬場。

【烏克蘭戰爭】美國再增對烏援助 規模約62億  【下一頁】

他又駁斥俄方稱已攻陷馬里烏波爾的説法，稱烏軍仍留於市內唯一據點亞速（Azovstal）鋼鐵廠，廠内同時有300至1,000名平民，包括婦孺。

博伊琴科指目前約10萬人仍留在馬里烏波爾遭俄軍佔領的地區，另外有10萬人成功逃離馬里烏波爾，大部分均為乘坐私家車逃亡。有4萬人則被俄軍強行擄至俄羅斯，其餘民眾則扣押在城外的俄軍拘留所。

他透露周三（20日）有80人成功乘坐4輛巴士逃出馬里烏波爾，進入烏克蘭政府控制範圍。但他批評俄軍周四炮擊民眾撤離行動召集點，因此當日未能安排撤離。

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責任編輯：鄭錦玲

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