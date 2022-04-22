【熔斷機制】港府據報擬放寬航空熔斷機制門檻　國泰航空股價未受惠

▲ 【熔斷機制】港府據報擬放寬航空熔斷機制門檻

港府月初解除英國、美國等9國禁飛令，也將「航空熔斷機制」停飛時間由14日縮至7日，但多家航空公司月內多次觸發熔斷機制而須停飛部分航線，客運運力未有明顯提升。本地傳媒引述消息指，港府擬將航空熔斷機制的觸發門檻放寬，由目前發現同一航班有3人感染新冠病毒就須停飛7日，放寬至發現5人感染才須停飛。

據當前的熔斷規定，除了發現同一航班有3宗新冠感染病例，若同一航班發現有1例確診病例及1名不符合酒店隔離預訂和出發前檢測規定的乘客，航線也會熔斷。

香港解除禁飛令首周 抵港航班反跌一半、多家航空公司未擬復飛香港，可見【下一頁】

國泰航空 （00293） 、新加坡航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空、大韓航空和馬來西亞航空本月都遭觸發為期一周的熔斷，包括國泰航空從英國倫敦、曼徹期特出發至香港的航班。

消息指，政府認為本月放寬旅行限制的風險可控。

國泰航空今早股價未有大變，最新未有升跌，報7.37元，成交985萬元。

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