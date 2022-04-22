【熔斷機制】國泰：歡迎港府5.1放寬熔斷機制　日後5%乘客染疫才停飛、取消非港人入境限制

▲ 【熔斷機制】港府5.1放寬航空熔斷機制觸發門檻、5%乘客染疫才停飛 取消非港人入境限制

港府月初解除英國、美國等9國禁飛令，也將「航空熔斷機制」停飛時間由14日縮至7日，但多家航空公司月內多次觸發熔斷機制而須停飛部分航線，客運運力未有明顯提升。港府於周五（22日）公布，5月1日起，三大方向放寬入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制、檢測待行安排加入額外快速抗原測試，航線熔斷機制門檻將會提高，同一航班有5人或5%乘客染疫才須停飛，並以較高者為準。

國泰航空 （00293） 表示，歡迎政府調整個別航線 「熔斷機制」及其他入境防控措施，認為有關決定對香港逐步恢復旅遊活動及強化香港航空樞紐的航班網絡具積極作用，又稱期待更多促進旅遊的調整措施，並稱會逐步恢復更多航班。

5.1起非香港居民可從海外入境 港府：堅持外防輸入

港府於周五黃昏公布，5月1日起調整入境防控措施，目目標是在堅持「外防輸入」策略及繼續嚴謹檢疫措施的前提下，在風險可控的範圍內，盡可能減輕到港人士在預訂行程包括航班和指定檢疫酒店的不確定性，形容港人、業界都有「強烈訴求」。

港府指出，4月至今每天抵港乘客人數，由首季日均少於300人，增至4月日均1200人，但輸入個案比率由3%跌至1%，認為有空間可以適度調整相關措施。

港府現循3大方向放寬航空出入境限制

1. 取消非香港居民入境限制

5月1日起，過去14天曾在海外地區逗留的非香港居民，按與香港居民相同的登機、檢疫及檢測安排來港，包括完成疫苗接種、起飛前出示核酸檢測陰性結果及預訂指定檢疫酒店，並在抵港後接受「檢測待行」並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫。

港府指，來自同一地區的香港居民與非香港居民相關的公共衞生風險相，而海外抵港乘客仍須按嚴謹的入境防控措施，包括至少7日在指定檢疫酒店強制檢疫。

2. 個別航線「熔斷機制」

5月1日起，如同一班抵港民航客機上（i）有5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診；或（ii）有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診及該航班容許1名或以上未能符合檢疫條件的乘客登機來港，將觸發營斷機制。

航空公司若有航線觸發熔斷機制，該航線將被禁止着陸香港5天，較目前停飛7天再縮短。

港府指，4月首20日「熔斷機制」被觸發共25次，相關航線因此被勒令停飛7天，影響數以千計準備回港的香港居民，並坦言有社會人士指機制觸發指標過於嚴苛，並嚴重影響航空公司的運作。

3. 檢測待行安排加入額外快速抗原測試

5月初，經香港國際機場抵港的人士由目前須在機場進行酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，陰性結果才可出發至檢疫酒店。因應目前入境旅客接受閉環管理，認為改以快速抗原測試檢測，同樣可減少輸入風險，而且進一步減少抵港乘客在機場逗留等候的時間。

當前同一航班3人染疫已須停飛

本地傳媒今早已引述消息指，港府快將航空熔斷機制的觸發門檻放寬，由目前發現同一航班有3人感染新冠病毒就須停飛7日，放寬至發現5人感染才須停飛。

據當前的熔斷規定，除了發現同一航班有3宗新冠感染病例，若同一航班發現有1例確診病例及1名不符合酒店隔離預訂和出發前檢測規定的乘客，航線也會熔斷。

國泰航空、新加坡航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空、大韓航空和馬來西亞航空本月都遭觸發為期一周的熔斷，包括國泰航空從英國倫敦、曼徹期特出發至香港的航班。

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