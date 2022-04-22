【串流媒體】CNN+訂閱人數過低　將於4月30日關閉

▲ CNN曾對CNN+項目寄予厚望，並投資了數億美元及從其他新聞網絡招募人才。（CNN官網截圖）

美國有線電視新聞網（CNN）在3月29日，推出新聞串流媒體服務CNN+，用戶可支付月費6美元（約47港元）來觀看獨家直播和互動新聞等節目。但推出僅三周後，由於訂閱人數太低，CNN母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）日前宣布，CNN+將於4月30日關閉。

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外媒《CNBC》上周報道，CNN+推出以來每天只吸引約1萬名用戶觀看，據悉CNN新總裁Chris Licht早前就提出關閉CNN+的建議。負責CNN+的執行副總裁Andrew Morse及後宣布，CNN+將於4月30日關閉，他也會在稍後時間離開公司。

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CNN+關閉後預計會有數百名員工被裁，而一些CNN+節目或會被送往華納媒體（WarnerMedia）旗下的串流影片服務平台HBO Max播放。

曾寄予厚望 投資數億美元

CNN此前對CNN+項目寄予厚望，並投資了數億美元及從其他新聞網絡招募人才，包括美國電視新聞網NBC的著名記者Kasie Hunt和Fox News的Chris Wallace來主持CNN+節目。

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責任編輯：陳卓賢