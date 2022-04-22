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【中美金融戰】貝殼被列「預定摘牌名單」　公司：積極尋求可能解決方案、將繼續遵守中美法規

股市 10:24 2022/04/22

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【中美金融戰】貝殼被列「預定摘牌名單」　公司：積極尋求可能解決方案、將繼續遵守中美法規

貝殼（美：BEKE）被美國證券交易委員會（SEC）於昨日列入基於《外國公司問責法案》（HFCAA）的認定名單。貝殼回應，公司一直在積極尋求可能的解決方案， 以最大程度地保護股東的利益。公司將繼續確保遵守中美相關法律法規，並在條件允許的情況下，保持公司在紐約證券交易所的上市公司地位。

貝殼其美股昨跌7.8%，又於盤後跌2.5%，報11.57美元。

該認定是SEC在HFCAA下採取的行政性措施，表明SEC認定公司使用了目前不能由美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審查審計底稿的審計機構出具2021年財年審計報告。

根據HFCAA規定，連續三年被SEC認定使用未能被PCAOB審查審計底稿的審計機構出具年度審計報告，SEC會禁止公司股票或美國存托憑證在美國證券交易所或場外交易市場進行交易。

編輯：姚卓然

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