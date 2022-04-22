【人民幣滙價】離岸人民幣一度跌穿6.5水平、創去年8月低　瑞銀財管料未止跌、見7機會微

▲ 【人民幣滙價】在岸離岸人民幣跌至近6.5算 港元連跌5日再逼近7.85弱方兌換保證水平

美元匯價持續走強，人民幣連續4日大跌，中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價按日下調498點，報6.4596，創去年10月以來低。在岸、離岸人民幣同步走弱，在岸人民幣跌224點，報6.4724，為去年10月低位，離岸人民幣更一度跌穿6.5水平，現於6.4990水平波動，創去年8月低。

港匯同樣走弱，並進一步逼近7.85的弱方兌換保證水平，現報7.8448，連跌5日。而美匯指數則維持100.62水平的高位。

瑞銀料6月見6.55 不認為中國會推動人民幣貶值

瑞銀財富管理發表報告，因應內地疫情及面臨經濟增長的挑戰，人民銀行和政府應出台更大的政策刺激，而且美國聯儲局鷹派當道，繼而調低人民幣兌美元目標。

該行把人民幣今年6月目標從原來的6.40下調至6.55；9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.50。

瑞銀財管續指，不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7.0，才能帶來明顯的出口競爭優勢。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，相信匯率只是緩步下行，第三季度將小幅回升。

以貿易加權匯率計，該行估計人民幣相對平穩，但在三季度將會見頂。因此，持有人民幣多頭頭寸（相對歐元、瑞郎及日圓）的投資者應考慮獲利了結。

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編輯：姚卓然