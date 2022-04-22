  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (五) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣滙價】離岸人民幣一度跌穿6.5水平、創去年8月低　瑞銀財管料未止跌、見7機會微

股市 11:40 2022/04/22

分享：

分享：

【人民幣滙價】在岸離岸人民幣跌至近6.5算　港元連跌5日再逼近7.85弱方兌換保證水平

美元匯價持續走強，人民幣連續4日大跌，中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價按日下調498點，報6.4596，創去年10月以來低。在岸、離岸人民幣同步走弱，在岸人民幣跌224點，報6.4724，為去年10月低位，離岸人民幣更一度跌穿6.5水平，現於6.4990水平波動，創去年8月低。

港匯同樣走弱，並進一步逼近7.85的弱方兌換保證水平，現報7.8448，連跌5日。而美匯指數則維持100.62水平的高位。

瑞銀料6月見6.55　不認為中國會推動人民幣貶值

瑞銀財富管理發表報告，因應內地疫情及面臨經濟增長的挑戰，人民銀行和政府應出台更大的政策刺激，而且美國聯儲局鷹派當道，繼而調低人民幣兌美元目標。

該行把人民幣今年6月目標從原來的6.40下調至6.55；9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.50。

瑞銀財管續指，不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7.0，才能帶來明顯的出口競爭優勢。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，相信匯率只是緩步下行，第三季度將小幅回升。

以貿易加權匯率計，該行估計人民幣相對平穩，但在三季度將會見頂。因此，持有人民幣多頭頭寸（相對歐元、瑞郎及日圓）的投資者應考慮獲利了結。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：

【港元滙價】港滙今低見7.845　星展李若凡：下半年料反覆試7.85

【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國今年GDP預測至4.2%　第二季下行壓力或更大、人民幣或於年底貶至6.6水平

【上海疫情】內地傳向銀行查詢人民幣即期成交急降原因　4月日均成交較去年少近半

編輯：姚卓然

外滙 兌換保證 人民幣 中國 美元

上一篇文章

【AAPL】天風郭明錤：蘋果因疫情及封城緣故　或在中國以外設立新產品開發據點

下一篇文章

【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份　哪4家成基金最愛？
【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份　哪4家成基金最愛？
【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查
【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
【滴滴出行】滴滴瀉9%創上市低　中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕　成暫停港股上市計劃導火線
【滴滴出行】滴滴瀉9%創上市低　中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕　成暫停港股上市計劃導火線
【美股收市】鮑威爾暗示5月或加息半厘 納指跌逾2% 道指瀉368點
【美股收市】鮑威爾暗示5月或加息半厘 納指跌逾2% 道指瀉368點
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款