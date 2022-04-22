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美國加息未必嚴重衝擊中港股市

股市 12:00 2022/04/22

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從實證的角度看，美國國債息率高於中國，未必一定會帶動中國資金流向美國，觀察可以一定程度反映資金流出壓力的美元兌人民幣匯率可見，近一個月，人民幣兌美元匯率大致保持穩定偏強，並沒有出現資金流出時伴隨的匯率明顯轉弱現象，說明現階段，美債息率上升對中美之間的資金流向影響有限。

從本質上將，資金流動主要考慮的因素是，風險和回報。

俄烏衝突，直接的影響範圍，主要在歐洲；經濟上的直接影響，主要是能源和原材料、糧食的短缺和漲價。中國不在歐洲，戰爭和難民對中國基本沒有影響；中國保持中立，與俄羅斯維持正常的貿易關係，俄羅斯的能源、原材料、糧食可以以折扣價銷往中國，中國也基本可以避開能源、原材料的大漲價，所以，相對於歐洲，中國是安全的地方。

由於中國抗擊疫情較為成功，中國經濟在全球範圍率先復蘇，經濟週期較美國領先半步，在美國受制於通脹、必須大幅加息，有可能引發美國衰退的情況下，中國則處於經濟壓力較大，必須全力刺激經濟的階段，中美的未來經濟增長展望出現大分叉，中國向好、美國向淡。

對比中美兩國第一季度經濟增長情況，中國增長4.8%，據美國亞特蘭大聯儲3月預測，美國首季經濟增速恐將為0，中國經濟增速完勝美國。

雖然美國加息將增加對資金流入美國的吸引力，但是中國在安全和經濟增長上也有自身的獨特優勢，所以，美國收緊銀根不必然令中國資金外流，只要保持穩定和經濟持續健康成長，中國同樣有機會吸引一定的國際避險資金，協助中國的股市和金融市場保持穩定。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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