【港股市況】恒生指數跌近500點後曾轉升　港交所升逾3%　（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局主席鮑威爾表示5月會議討論加息50個基點，美股下挫，港股承接低開420點，開市後曾跌近500點至20184點，其後跌幅逐步收窄，恒生指數半日跌114點，報20567點，成交589億元。恒生科技指數跌0.9%，報3955點。港交所 （00388） 逆市升逾2%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；知乎 （02390） 首掛半日報24.85元，較招股價低22%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【13：34】天譽置業 （00059） 午後瀉逾六成，破底低見0.154元，成交3531萬元。

【13：24】恒指一度倒升，最新跌約55點，科指跌不足0.1%。

【13：17】美團 （03690） 升近2%，高見141.1元；騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【13：14】恒指最新轉升9點。港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見334.6元。

【13：11】科指率先轉升，最新報3994點，升0.1%。

【13：09】大市午後跌幅續收窄，恒指最新跌約41點，報20641點。

【13：07】港交所 （00388） 午後初段升幅擴大至近3%，高見332.2元。

【13：06】手機孖寶逆市向上，舜宇 （02382） 升近3%；瑞聲 （02018） 升逾1%。另一方面，高偉電子 （01415） 跌0.3%；丘鈦 （01478） 跌逾2%，破底低見5.29元。

【13：00】港股午後初段跌約130點，報20550點；科指跌近1%，報3952點。

【12：50】恒指黑期最新跌約86點，報20574點。

【12：38】【業績｜零售股】佐丹奴首季銷售額增5.5%至9.2億 受惠於東南亞及海合國放寬防疫限制

【12：29】【業績｜航運股】海豐國際首季收入增加約65% 集裝箱平均運費大升逾6成

【12：22】【海運股】中遠海能升近8% 國務院數據指全國貨運物流平穩恢復

【12：10】【異動股】正通汽車下月將拍賣東正金融股份 東正金融復牌後急升近4成、現價仍較拍賣價折讓約34%

【12：00】恒生指數半日跌114點，報20567點，成交589億元。恒生科技指數跌0.9%，報3955點。港交所 （00388） 逆市升逾2%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；知乎 （02390） 首掛半日報24.85元，較招股價低22%。

【11：48】佳兆業 （00876） 昨日急升後，今早回吐近兩成，低見0.091元。

【11：46】美團 （03690） 最新轉升1%，高見139.4元；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【11：42】港股中午收市前，跌幅收窄至約120點，報20562點；科指跌0.9%，報3953點。

【11：34】中遠海能 （01138） 股價逆市升9%，破頂高見4.99元。

【11：30】內地股市半日反覆向下，上證半日跌近0.1%；深證跌0.8%；創業板指跌近1%。

【11：20】康健國際醫療 （03886） 升近44%，高見0.6元，成交5606萬元。

【11：16】【電動車】中國信通院：新能源車市場滲透率達19.3% 電動車供需兩端受較大壓力

【11：02】濠賭股下挫，其中銀娛 （00027） 跌逾3%，暫為跌幅最大藍籌；金沙 （01928） 跌近3%。另外，永利 （01128） 跌逾3%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別跌逾2%。

【11：00】時代中國 （01233） 跌近2%，低見2.65元。

【內房危機】時代中國據指已償付周三到期美債 惟未就4月26日到期美元票據置評

【10：57】大市最跌約225點，科指跌1.8%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；美團 （03690） 跌0.6%。

【10：51】內房股最新向上，中海外 （00688） 轉升逾1%；潤地 （01109） 升0.7%。碧桂園 （02007） 升逾1%；雅居樂 （03383） 升0.5%；龍湖 （00960） 升0.1%；萬科 （02202） 升逾1%。

【10：39】港交所 （00388） 升幅擴大至2%，高見330.6元。

【10：34】【熔斷機制】港府據報擬放寬航空熔斷機制門檻 國泰航空股價未受惠

【10：31】理想汽車 （02015） 遭列入「預定摘牌名單」，股價最新跌逾3%，至於其他中概車股亦跟跌，小鵬汽車 （09868） 跌近6%；蔚來 （09866） 跌逾7%。

【10：23】招行 （03968） 續反彈，股價逆市升逾2%，高見52.3元。

【10：19】港股跌幅進一步收窄至約165點，報20516點；科指跌1.1%，報3948點。

【10：13】煤炭股逆市向上，神華 （01088） 升逾1%；中煤 （01898） 、兗礦能源 （01171） 升2%。

【10：09】中概股回流受惠股港交所 （00388） 最新逆市升逾1%，高見327.6元。

【10：02】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌0.6%；潤地 （01109） 暫無升跌；碧桂園 （02007） 逆市升逾1%；雅居樂 （03383） 升0.5%；萬科 （02202） 升0.9%。

【09：56】中海油 （00883） 升幅擴大至3%，高見11.22元。

【09：55】美團 （03690） 低開半成後轉升0.2%，高138.2元。

【09：54】大市跌幅收窄至約260點，報20421點；科指跌1.8%，報3920點。

【09：47】中海油 （00883） 逆市升近0.2%；中石油 （00857） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【烏克蘭戰爭】「三桶油」據報擬向蜆殼公司購買俄羅斯油氣項目

【09：44】新紐科技 （09600） 股價回吐24%，低見1.58元。

【09：43】正通汽車 （01728） 、東正金融 （02718） 分別公布，正通汽車所持東正金融71.04%股權被拍賣，起拍價約16.07億元人民幣，正通汽車復牌跌逾8%；東正金融乾升逾32%。

【09：41】泰凌醫藥 （01011） 逆市升逾28%；新銳醫藥 （06108） 升逾7%；精優藥業 （00858） 升逾6%。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：36】香港寬頻 （01310） 績後造好，股價早段升逾2%，高見9.2元。香港寬頻中期盈利約3.04億元，按年增527%，派中期息40港仙，按年升3%。

【業績｜電訊股】香港寬頻截至2月底半年賺3億 副主席楊主光：有信心5G客戶數衝上10萬 派中期息40仙、周息率8.6厘

【09：34】大市開市後一度跌近500點，低見20184點，最新報20297點，跌384點。科指跌2.6%，報3886點。

【09：29】聯通 （00762） 績後逆市向好升1%，開報3.84元。聯通首季股東應佔盈利達46.34億元人民幣，按年增長20.6%；EBITDA達250.31億元人民幣，按年增長5.9%。

【中聯通762】中聯通首季純利增兩成至46.3億人幣 5G套餐用戶數達1.7億、高開1.1%

【09：26】中移動 （00941） 績後跌逾1%，開報53.45元。中移動首季淨利潤按年升6.5%至256億元人民幣，扣除非經常性損益的淨利潤為240億元人民幣，EBITDA升5.6%至761億元人民幣。

【業績｜電訊】中移動首季多賺6.5% 5G套餐客户按季增兩成至逾4.6億戶、今低開1.5%

【09：22】恒生指數低開420點，開報20261點。恒生科技指數低開3.1%，報3864點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東跌 （09618） 5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；知乎 （02390） 首掛低開22%。

【新股IPO】知乎2390首掛卻遭美國列「預定摘牌名單」 開市即大跌2成、一手蝕711元

【09：14】期指開報20202點，跌456點。

【08：56】恒指黑期跌約477點，報20183點。道指期貨跌149點，報34643點。

【08：31】【業績｜醫藥股】國藥首季賺14.3億元人民幣 按年多賺17.4%

【08：26】【新經濟股】京東擬派特別息 將於下月4日表決

【07：46】【業績｜內需股】維達國際首季淨利潤大減38% 總收益微增2%

【07：45】【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」 知乎、理想汽車有份（附名單）

【07：45】港股ADR收報20287點，跌395點或近2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.14元，較港收市價低0.86元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報334.11元，較港收市價低13.89元或4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.32元，較港收市價低3.58元或4.1%。

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱加息50個基點，是5月會議上的討論選項之一，美股早段造好，惟受累聯儲局鷹派言論，午市轉跌，尾市跌幅擴大。道指跌368點，跌幅1.05%，報34792點；標指跌65點，跌幅1.48%，報4393點；納指278點或2.07%，報13174點。

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責任編輯︰梁浩碩