【港股市況】恒指黑期跌約477點、道指期貨跌149點　阿里巴巴、騰訊ADR較港低4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局主席鮑威爾表示5月會議討論加息50個基點，美股下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約395點，恒指料報20287點。滙豐 （00005） ADR折合報54.14元，較港收市價低0.86元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報334.11元，較港收市價低13.89元或4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.32元，較港收市價低3.58元或4.1%。

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即市走勢︰

【08：56】恒指黑期跌約477點，報20183點。道指期貨跌149點，報34643點。

【08：31】【業績｜醫藥股】國藥首季賺14.3億元人民幣 按年多賺17.4%

【08：26】【新經濟股】京東擬派特別息 將於下月4日表決

【07：46】【業績｜內需股】維達國際首季淨利潤大減38% 總收益微增2%

【07：45】【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」 知乎、理想汽車有份（附名單）

【07：45】港股ADR收報20287點，跌395點或近2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.14元，較港收市價低0.86元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報334.11元，較港收市價低13.89元或4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.32元，較港收市價低3.58元或4.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱加息50個基點，是5月會議上的討論選項之一，美股早段造好，惟受累聯儲局鷹派言論，午市轉跌，尾市跌幅擴大。道指跌368點，跌幅1.05%，報34792點；標指跌65點，跌幅1.48%，報4393點；納指278點或2.07%，報13174點。

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責任編輯︰梁浩碩