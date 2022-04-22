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觀望債市前景

宏觀解讀 08:43 2022/04/22

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全球多個主要央行已開啓加息模式。自美聯儲降息至零，並爲應對疫情威脅而重新啓動非常規貨幣政策的那一日起已經接近近兩年，市場繼續關注政策去向。在加息周期開始之前，其實貨幣政策收緊已經開始。不過分析美國10年期國債收益率自1972年以來過去七個加息周期的表現，不難發現收益率平均在首次加息後的14個月才會達到峰值，可見利率仍然存在上升機會，這可能會降低信貸投資的總回報。

其實在第一次加息前後的六個月內，信貸息差往往會表現出波動，因爲市場需要時間來適應風險事件的不確定性。然而，在這段時間之後，信貸息差通常會在首次加息後的24個月內下降，因爲經濟數據驗證了健康的增長環境–風險較高的新興市場和高收益信貸在風險追逐行爲的支撑下出現了最大的息差收窄。

若對發達市場、新興市場以及高收益信貸級別進行了分析，研究了不同程度曲綫熊市趨平下信貸息差的平均每周變化，獲得以下三個主要結果：1）在熊市趨平最激進的情况下，信貸息差往往擴大幅度最大。這是顯而易見的，因爲熊市趨平信號預示著貨幣政策收緊和長期展望溫和這兩個雙重不利因素。2）發達市場的投資級別信貸在收益率曲綫熊市趨平的情况下表現出最低的波動性，而高收益信貸則表現出最高的波動性。3）如果曲綫熊市趨平相對良性（長期利率隨著短期加息而上升），信貸息差往往收窄，風險最高的市場表現最好。因此本季度可更關注優質的發達市場的投資級別信貸，然後在加息逆風改善時尋求一個合適時機在將來進行進一步的風險加碼。

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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