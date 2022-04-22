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【京東9618】京東董事會5月4日表決派特別息　股價曾跌5%後倒升、花旗：近期回吐成撈底時機

股市 14:20 2022/04/22

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【新經濟股】京東擬派特別息　將於下月4日表決

京東 （09618） 公布，正在考慮宣派及派付特別現金股息。若董事會通過議案，京東將於5月4日前後宣派特別股息。不過，在美國再增中概股預訂除牌名單後，中概股今日齊齊走弱，京東股價早市最多挫5%，低見195.2元。京東午後倒升，最新升1.3%，暫報209元，即市成交12億元。

騰訊 （0700） 去年底突然宣布，以合資格股東每持有21股股份獲發1股京東為基準，實物分派所持約4.57億股京東股份。騰訊3月時公布，已完成派發股票及中央結算系統交收手續，騰訊安排的京東碎股對盤服務於3月25日開始，為期一個月。

京東最新研究派發股息的時間，剛好在京東碎股對盤後進行。

花旗：京東對產生現金流能力有信心

花旗發表報告指，京東考慮派發特別息屬驚喜，反映京東管理層對業務前景有信心，也反映公司對產生現金流能力有信心，期望用不同方式增加股東回報，並恢復投資者信心。

花旗續指，京東目前尚有22億美元股份回購餘額，並認為近期股價走弱可成為投資者買入時機。

美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」 知乎、理想汽車有份，名單可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

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【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動

編輯：姚卓然

港股 新經濟股 京東集團—SW（09618）

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