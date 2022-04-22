【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」　知乎、理想汽車有份（附名單）

▲ 【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」 知乎、理想汽車有份

美國證交會（SEC）公布將17間中概股公司列入「預定摘牌名單」，為3月以來第五批，當中包括回流港股；將於今日掛牌的知乎 （02390） 、以及理想汽車 （02015） 。17間公司可於5月12日前向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

第五批中概股預定摘牌名單

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17間公司包括知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼。

目前，首3批11間公司已轉移至確定名單（Conclusive list），第4批12間公司則可於5月3日前向SEC提交證據。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

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責任編輯︰梁浩碩