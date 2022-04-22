  • 23°C
香港時間 : 2022422日 (五) 07:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」　知乎、理想汽車有份（附名單）

股市 07:41 2022/04/22

分享：

分享：

【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」　知乎、理想汽車有份

美國證交會（SEC）公布將17間中概股公司列入「預定摘牌名單」，為3月以來第五批，當中包括回流港股；將於今日掛牌的知乎 （02390） 、以及理想汽車 （02015） 。17間公司可於5月12日前向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

第五批中概股預定摘牌名單

    點擊圖片放大
    +2

17間公司包括知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼。

目前，首3批11間公司已轉移至確定名單（Conclusive list），第4批12間公司則可於5月3日前向SEC提交證據。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

相關文章：

【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」　新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）

【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作　強調減少敏感信息列入工作底稿　支持企業自主選擇上市地

【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）

【中美金融戰】6家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　新加入微博（附名單）

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國概念股 理想汽車—W（02015） 知乎－W（02390）

上一篇文章

【業績｜內需股】維達國際首季淨利潤大減38%　總收益微增2%

下一篇文章

【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（歡迎觀眾留言問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】鮑威爾暗示5月或加息半厘 納指跌逾2% 道指瀉368點
【美股收市】鮑威爾暗示5月或加息半厘 納指跌逾2% 道指瀉368點
【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查
【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【TSLA業績】Tesla首季收入188億美元勝預期、電動車收入增87%　股價盤前升逾7%重上1000美元
【TSLA業績】Tesla首季收入188億美元勝預期、電動車收入增87%　股價盤前升逾7%重上1000美元
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股失85港元關　恒指夜期瀉377點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款