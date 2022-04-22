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【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）

股市 11:26 2022/04/22

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【中美金融戰】美國證交會再公布17家中概股「預定摘牌名單」　知乎、理想汽車有份（附名單）

美國證交會（SEC）公布，新增17間中概股列入「預定摘牌名單」，為3月以來第五批，當中包括回流港股：今日首日掛牌的知乎 （02390） 、理想汽車 （02015） 。17間公司可於5月12日前向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件，惟參考首3批列入預定摘牌名單的中概股，無一能上訴成功。

圖看歷來5批被納入預定摘牌名單中概股

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17間公司包括知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼。

知乎2390首掛卻遭美國列「預定摘牌名單」 開市即大跌2成，可見【下一頁】

理想汽車：香港上市地位不受美國交易地位而改

理想汽車今早股價最多跌7%，低見87.1元，最新跌幅收窄至3.3%，暫報90.8元，成交近1億元。理想汽車稱，所有中概股發布年報後都會被納入上述清單，強調納入名單不等於除牌，是連續3年未向美國開放審計底稿才會被限制美股交易。

理想汽車表示，會積極尋找解決方案，不會對公司實際業務經營有任何影響。公司也指出，去年完成香港主要上市，香港、美國兩地股票可以互換。與第二上市的公司不同，公司香港上市地位不會受美國除牌影響。

貝殼被列「預定摘牌名單」 公司：積極尋求可能解決方案、將繼續遵守中美法規，可見【下一頁】

富途等第三批被點名中概股已轉至「確定名單」　中證監續派定心丸

另外，在第三批納入「預定摘牌名單」的富途、Nocera、愛奇藝、百度和凱信遠達醫藥，最新已轉移至確定名單（Conclusive list）。目前，首3批11間公司已轉移至確定名單，第4批12間公司則可於5月3日前向SEC提交證據。

證監會副主席方星海日前表示，中國證監會的談判團隊與美國談判團隊非常順利，很有信心未來達成協議，相信關於監管的不確定性很快就會移除。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 中國概念股 理想汽車—W（02015） 知乎－W（02390）

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