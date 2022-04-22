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【ET財經早點1分鐘】5月勢加息0.5厘 納指急瀉2% 夜期跌377點 阿里美股失85港元關

股市 06:34 2022/04/22

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美債息急升，抵銷績優股帶來的樂觀情緒。美國5年期債息升至2.976厘，10年期債息亦升穿2.9厘，美股高開低走。

道瓊斯指數早段曾升逾330點，迫近35500點水平，收市倒跌368點，收報34792點，結束兩日升勢。納指收報13174點，跌278點；標普500指數收報4393點，跌65點。

Tesla股價亦由升1成，收窄至百分之3， 收報1,008.78美元。

鮑威爾：5月討論加息0.5厘

聯儲局主席鮑威爾表示，將在5月份會議上討論加息0.5厘，並致力利用工具將通脹拉回百分之2的目標水平。

鮑威爾讚揚以強硬手段加息的前主席沃爾克在抗擊通脹及加強聯儲局獨立性的貢獻，並在兩條戰線作戰，消滅通脹以及瓦解公眾對高通脹不可改變的信念，認為沃爾克提供了例證，表明在積極而且意圖明確地部署政策時，政策的有效性可以達到什麼程度。

夜期跌377點 阿里美股失85港元關

鮑威爾發表講話後，夜期亦急跌377點，中概股全綫下跌，納指金龍中國指數急瀉半成。

阿里巴巴 （09988） 美股失守85港元關，與騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR都低港股收市價百分之4；滴滴跌近1成，收報1.71美元，創上市新低。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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