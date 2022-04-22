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【有相睇】大膽講價屢碰釘　為免再走寶　無奈追價15萬入市

股樓投資 09:33 2022/04/22

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二手樓市交投增多，買家加快入市。中原地產許偉業說，葵涌雍雅軒1座高層L室，實用面積479平方呎，兩房間隔，享內園泳池景，本月以貼市價放盤，叫價690萬元，其後外區上車客出價660萬元洽購，但遭業主拒絕。該買家最終追價15萬元，終以675萬元購入上址，實用呎價約14,092元。

    點擊圖片放大
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許偉業透露，該名上車客看遍荃灣、青衣多個新盤及二手盤，既嫌價貴，又嫌新樓細，所以轉購價錢平，面積大，景觀亦開揚的雍雅軒，其後睇中幾個單位，並大膽還價多於5%，但屢遭業主婉拒。及至近日，該名上車客參觀上址，被單位的內園池景吸引，即場出價660萬元洽購，但不成功。該名上車客考慮到數日前已有買家出價670萬元洽購上址，加上疫情放緩，二手市場升溫，為了奪心頭好，只好追價15萬元入市。

從單位相片可見，單位裝修企理，可即買即住。資料顯示，原業主於2011年2月以293萬元買入上址，持貨11年，現帳面獲利382萬元，物業期內升值1.3倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 雍雅軒 葵涌 中原地產

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