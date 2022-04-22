【消費情報】麥當勞聯乘Green Monday及Oatly 推全新純植物製美食 新配方新餐肉系列登場  

香港人愈來愈注重健康，不少人會選擇減少吃肉，而植物製的食品就成近年興起的食物。一直致力推動可持續發展的麥當勞，為顧客提供更多綠色飲食選擇，其餐單一向有新餐肉系列。

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麥當勞周四（21日）宣佈，與兩大生活品牌－－Green Monday及Oatly攜手合作，於世界地球日（4月22日）起推出全新聯乘產品，呈獻純植物製滋味，帶來綠色驚喜。

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新餐肉系列早晨套餐自2020年10月推出以來，一直深受顧客喜愛，至今已售出超過370萬份新餐肉系列美食，當中更有74%享用新餐肉系列的顧客是首次接觸植物製產品，為大家提供更多元化的餐飲選擇

是次麥當勞再度與Green Monday合作，推出新配方新餐肉系列，將餐肉完美升級，讓客人品嚐減鹹新餐肉的綠色滋味。由4月22日起，麥當勞新餐肉早餐系列包括新餐肉蛋漢堡、新餐肉炒蛋飽、新餐肉精選套餐及新餐肉珍寶套餐將採用新配方新餐肉，味道減鹹，口感更佳！新版本不但同樣確保零油煎煮，同時保留原版新餐肉不含膽固醇和無添加防腐劑的優點。

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「麥當勞一直重視可持續發展，今次與Green Monday及Oatly攜手，於4月22日世界地球日推出一系列的全新綠色美食，希望為顧客提供更多元化的植物製餐飲選擇，進一步推動綠色美食運動，為地球出一分力。」

「新餐肉」代言人林嘉欣亦大讚全新配方的新餐肉十分美味：「全新配方的新餐肉不但味道減鹹，而且更有口感。而我已經茹素超過三年，十分高興知道麥當勞有更多植物製餐單，令我可以一家大小一起去麥當勞享用美食。」

Green Monday聯合創辦人及首席執行官楊大偉則表示：「我們自2020年10月首次和麥當勞推出新餐肉餐單以來，一直聆聽不同顧客的意見，因此今次我們特意與麥當勞炮製全新配方新餐肉，並有新吞拿系列加盟，希望令更多人加入Go Green行列。」

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同日起，McCafé也推出純植物製新吞拿食品，新吞拿由非基因改造大豆的獨有配方製成，與吞拿魚一樣含有豐富蛋白質，不含膽固醇和無添加防腐劑。

其中全新登場的產品包括新吞拿芝味扭扭粉、新吞拿意式飽和上午11時前供應的新吞拿芝味捲（內含新吞拿和軟滑白芝士）。午後時間，大家則可品嚐新吞拿芝味薄餅。



McCafé致力為顧客提供不同優質咖啡，同日起聯乘來自瑞典的知名燕麥奶品牌Oatly，推出全新岩鹽焦糖燕麥咖啡，為咖啡愛好者帶來純素咖啡體驗。具穀物香氣的燕麥奶為純植物製，不含乳糖和任何動物成份，沖調出來的咖啡口感醇厚綿密，搭配甜蜜焦糖和燕麥脆脆，多層次風味融合，滿足味蕾享受。而且顧客選購其他咖啡飲品時，亦可以加4元升級轉配Oatly燕麥奶，提供彈性選擇。

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記者：陳詠妍