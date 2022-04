【陽光旅途@iM網欄】政府應縱觀全局 再次連接全世界

今天(4月21日)政府取消多項防疫限制,包括重開多個表列處所,如健身室、運動場、美容院及公眾娛樂場所等,並且重開晚市堂食,大家終於可以再次出來活動,吐一下悶氣。筆者亦急不及待的相約朋友出來吃晚飯,慶祝一下。就我所見,餐廳生意不錯,滿座之餘,亦見等候座位的人龍,熱鬧非常!有些學者擔心,現在每天的確診人數仍在高位,推測第六波將會到來。筆者亦有同感,但覺得即使如此,回復生活正常,仍屬必須。筆者在本欄亦多次表明回復正常生活的重要性。現在本港已有一定人數曾經確診,而且疫苗接種率亦相對地高。加上現在的醫療及隔離設施充足,有足夠條件可與病毒共存。

政府應該亦有這樣的想法,可惜推行並不徹底,而且不科學。根據現在的隔離指引,任何確診者,如已打兩針疫苗或以上,只需在第六天及第七天連續兩天有快速測試的陰性結果,可返回社區生活。這樣表示政府在科學上同意只需七天,就已經沒有傳染性。但現在回港的要求,所有人仍需要酒店隔離七天,這樣並不科學。我建議其實應學新加坡一樣,旅客如果已打兩針疫苗,又有陰性核酸檢測結果,入境後應可在社區活動,不用隔離。現在香港既想開關,但又沒有膽量,這樣拖拖拉拉,不知何年方休。

另外,港府從4月1號就取消禁飛令,希望讓海外港人回港,但卻自相矛盾的搞個溶段機制,弄得海外港人終日提心吊膽,就算撲到機票,仍不知能否如期飛回。由於只要航機有三人抵港確診,就需熔斷七日。在海外與病毒共存的國家,得病確診,是非常容易的一件事。如果堅持這種熔斷措施,相信很多航空公司不願冒這個被熔斷而蒙受巨大損失的風險,將會撤出香港,又或使航班變得疏落。這樣對香港航空業及國際金融中心的地位將會受到很大打擊!就好像之前的郵輪公司,撤出香港轉戰新加坡,現在要讓他們回來,相信亦不容易。我們在這個疫情期間,已經給對手新加坡吸走大量資金、人才,現在我們繼續這樣的話,相信香港在亞洲的地位將被新加坡取代。

筆者希望新政府能夠科學地看實際情況,制定抗疫措施,盡量在控制疫情及經濟發展上取得平衡。正如鍾南山最近亦發表文章,說明長期動態清零,就算對中國來說,亦不可行,更何況香港呢?

