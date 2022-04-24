【陽光旅途@iM網欄】政府應縱觀全局 再次連接全世界

今天(4月21日）政府取消多項防疫限制，包括重開多個表列處所，如健身室、運動場、美容院及公眾娛樂場所等，並且重開晚市堂食，大家終於可以再次出來活動，吐一下悶氣。筆者亦急不及待的相約朋友出來吃晚飯，慶祝一下。就我所見，餐廳生意不錯，滿座之餘，亦見等候座位的人龍，熱鬧非常！有些學者擔心，現在每天的確診人數仍在高位，推測第六波將會到來。筆者亦有同感，但覺得即使如此，回復生活正常，仍屬必須。筆者在本欄亦多次表明回復正常生活的重要性。現在本港已有一定人數曾經確診，而且疫苗接種率亦相對地高。加上現在的醫療及隔離設施充足，有足夠條件可與病毒共存。

政府應該亦有這樣的想法，可惜推行並不徹底，而且不科學。根據現在的隔離指引，任何確診者，如已打兩針疫苗或以上，只需在第六天及第七天連續兩天有快速測試的陰性結果，可返回社區生活。這樣表示政府在科學上同意只需七天，就已經沒有傳染性。但現在回港的要求，所有人仍需要酒店隔離七天，這樣並不科學。我建議其實應學新加坡一樣，旅客如果已打兩針疫苗，又有陰性核酸檢測結果，入境後應可在社區活動，不用隔離。現在香港既想開關，但又沒有膽量，這樣拖拖拉拉，不知何年方休。

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另外，港府從4月1號就取消禁飛令，希望讓海外港人回港，但卻自相矛盾的搞個溶段機制，弄得海外港人終日提心吊膽，就算撲到機票，仍不知能否如期飛回。由於只要航機有三人抵港確診，就需熔斷七日。在海外與病毒共存的國家，得病確診，是非常容易的一件事。如果堅持這種熔斷措施，相信很多航空公司不願冒這個被熔斷而蒙受巨大損失的風險，將會撤出香港，又或使航班變得疏落。這樣對香港航空業及國際金融中心的地位將會受到很大打擊！就好像之前的郵輪公司，撤出香港轉戰新加坡，現在要讓他們回來，相信亦不容易。我們在這個疫情期間，已經給對手新加坡吸走大量資金、人才，現在我們繼續這樣的話，相信香港在亞洲的地位將被新加坡取代。

筆者希望新政府能夠科學地看實際情況，制定抗疫措施，盡量在控制疫情及經濟發展上取得平衡。正如鍾南山最近亦發表文章，說明長期動態清零，就算對中國來說，亦不可行，更何況香港呢？

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作者 _Sunny 左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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