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【裏裏外外@iM網欄】原地踏步，可強身Keep fit 

名人薈萃 09:00 2022/04/24

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又快踏入夏天了，要趕快動起來，既要提升免疫力，趕走細菌病毒， 又可瘦身keep fit 減肥，一舉兩得。

今次同大家介紹幾組動作，只需站在同一點，郁動手腳，速度快慢可以自由調節，也適合大病初癒人士，如你是中招康服中，可以鍛煉身體，加快修復健康。

 

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

Tips 1: 
雙腳站立，雙手抬高，與肩同高，然後重心放在左腳，屈曲右膝，抬高右腳腳踭，並靠近臀部停留1至2 秒後，將右腳放下；重心放在右腳後，屈曲左膝，抬高左腳腳踭，並靠近臀部停留1 至2 秒後，將左腳放下。左右腳交替屈曲各20 次，同時手部動作不變，直至動作完成。

    點擊圖片放大

Tips 2:
屈曲雙手，十指緊扣，放在頭部後面，然後重心放在左腳，屈曲右膝後，抬高右膝，同時右手肘盡量靠近右膝，這時感覺左邊肋骨伸展，停留1至2 秒後，將右腳放下；重心放在右腳後，屈曲左膝後，抬高左膝，同時左手肘盡量靠近左膝，感覺右邊肋骨伸展，停留1至2 秒後，將左腳放下。左右腳交替做20次，同時手部動作不變，直至動作完成。

    點擊圖片放大

Tips 3: 
雙腳站立，微微屈曲膝頭，雙手合併，然後重心在左腳，將右腳放後斜方45 度，停留1至2 秒後，將右腳放前；重心在右腳，將左腳放後斜方45 度，停留1 至2 秒後，將左腳放前。左右腳交替做20 次，同時手部動作不變，直至動作完成。

    點擊圖片放大

Tips 4:
雙腳合併站立，雙手合掌舉高至頭上，然後重心在左腳，將右腳屈曲抬在前方，停留1至2 秒後，右腳放下；重心在右腳，將左腳屈曲抬在前方，停留1至2 秒後，左腳放下。左右腳交替做20次，同時手部動作不變，直至動作完成。

    點擊圖片放大

注意：
1. 以上動作的速度，可以按身體狀況，隨時加快減慢。我的學生，只練習了2 星期，不需跑丶不用跳，全身都自然瘦了。
2. 手部動作持續放在上方不變，可以有衝血的作用，當完成動作後，手部還原時，氣血會順暢，感覺好舒服。但如初學者不習慣，可以將手放下，慢慢嘗試。

一邊做運動，可以一邊聽歌，感覺更輕鬆愉快。 今次推介一首充滿夏日陽光色彩的Om mani padme hum，由女歌神Deva Premal 主唱，大家不要錯過。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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