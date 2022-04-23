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【細味醺徒@iM網欄】釀人九平次，曾經很破格的銘柄

名人薈萃 09:00 2022/04/23

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用曾經二字，換句話說現在已不夠破格了。「釀人九平次」在多年前是較早致力釀出旨味較高的清酒之少數酒藏，那時候，較出名的還有「新政」。兩者釀出之清酒口味非常貼近白酒，令喜愛「洋食」的日本人紛紛趨之若鶩，而九平次的酒瓶，設計風格上亦與白酒非常相近。當年，我也入手了幾枝九平次，但每次都面對一個問題，就是它比白酒膩，我幾乎每次也喝不完。在白酒與它之間，我會選白酒，而在其它清酒與它之間，我不想喝剩，我又選了其它清酒。就這樣，我慢慢地就放棄了這個銘柄。後來有越來越多白酒風的清酒出現，釀得較爽的大有選擇，它在Saketime 的評分雖然仍高企在4分以上（5分最高），但日本排名已不入二十大。相反「新政」則是繼續名列前茅。

 

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

決定再給它一次機會
相隔了四五年，突然想再給它一個機會，看看幾年後藏人的釀酒風格有沒有改變。還好，喝到了它的進步，終於完滿地喝完了整一瓶酒。那麼，我會否給予它很高的評分呢？

中規中矩性價比可
先談談這枝酒的入口感，香氣不算突出，是微微的，溫婉的果香，入口的旨味算中度，反而酸味較高而且口感較爽，後勁則算中規中矩。可以說，它每一方面的表現都很平均，但就是沒有一方面令我留下深刻的印象，但以不到二百元的價格來說，性格比尚可了。近年一些「白酒風的清酒，較多是以華麗的香氣及豐富的果香作標誌，這枝酒卻是走平實路線，對於佐餐來說，較含蓄的風格有它的好處，就是不會蓋過食物的味道，至於壞處，就是感覺比較平凡。有沒有兩者兼得的呢？也有的，近年我喝過印象較深刻的，寒菊、榮光冨士及信州龜齡，都是取得較好平衡的釀酒。

釀し人九平次 Le K Voyage 純米吟釀 2020

酒體較膩的問題已解決
不過，值得一讚的，是它一直以來，酒體較膩口的問題，看似是解決了，也許藏人也收到意見，在釀酒工序上作了改良。於我而言，看著這個銘柄，我也是有點感概，它原來是與新政並列的日本酒改革者，為什麼時至今日，不論排名與價格，都漸漸被「新政」拋離呢？

創新者被後起者追及
其實它的質素也沒有出大問題，我想它開始從高峯回落，沒有以往那樣受歡迎的原因，是因為幾年間也未見它有新的銘柄款式，而「新政」同期卻釀了不少高階產品，擴闊了客路。同時，釀造中低價酒的酒造，也越來越多新主意，好像是酒造間cross over，也有混釀酒等等。

其實與做一門生意一樣，創新者也要持續創新，不然很快會面對很多競爭，而非守業便能對應。釀人九平次，沒試過的，也不妨一試原祖級白酒風。至於我，應該會再找一些新的酒藏及銘柄品嘗，暫時不會Encore了。

 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

作者_醺徒（應雲遊）簡介
七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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