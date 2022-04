【細味醺徒@iM網欄】釀人九平次，曾經很破格的銘柄

用曾經二字,換句話說現在已不夠破格了。「釀人九平次」在多年前是較早致力釀出旨味較高的清酒之少數酒藏,那時候,較出名的還有「新政」。兩者釀出之清酒口味非常貼近白酒,令喜愛「洋食」的日本人紛紛趨之若鶩,而九平次的酒瓶,設計風格上亦與白酒非常相近。當年,我也入手了幾枝九平次,但每次都面對一個問題,就是它比白酒膩,我幾乎每次也喝不完。在白酒與它之間,我會選白酒,而在其它清酒與它之間,我不想喝剩,我又選了其它清酒。就這樣,我慢慢地就放棄了這個銘柄。後來有越來越多白酒風的清酒出現,釀得較爽的大有選擇,它在Saketime 的評分雖然仍高企在4分以上(5分最高),但日本排名已不入二十大。相反「新政」則是繼續名列前茅。

決定再給它一次機會

相隔了四五年,突然想再給它一個機會,看看幾年後藏人的釀酒風格有沒有改變。還好,喝到了它的進步,終於完滿地喝完了整一瓶酒。那麼,我會否給予它很高的評分呢?

中規中矩性價比可

先談談這枝酒的入口感,香氣不算突出,是微微的,溫婉的果香,入口的旨味算中度,反而酸味較高而且口感較爽,後勁則算中規中矩。可以說,它每一方面的表現都很平均,但就是沒有一方面令我留下深刻的印象,但以不到二百元的價格來說,性格比尚可了。近年一些「白酒風的清酒,較多是以華麗的香氣及豐富的果香作標誌,這枝酒卻是走平實路線,對於佐餐來說,較含蓄的風格有它的好處,就是不會蓋過食物的味道,至於壞處,就是感覺比較平凡。有沒有兩者兼得的呢?也有的,近年我喝過印象較深刻的,寒菊、榮光冨士及信州龜齡,都是取得較好平衡的釀酒。

▲ 釀し人九平次 Le K Voyage 純米吟釀 2020

酒體較膩的問題已解決

不過,值得一讚的,是它一直以來,酒體較膩口的問題,看似是解決了,也許藏人也收到意見,在釀酒工序上作了改良。於我而言,看著這個銘柄,我也是有點感概,它原來是與新政並列的日本酒改革者,為什麼時至今日,不論排名與價格,都漸漸被「新政」拋離呢?

創新者被後起者追及

其實它的質素也沒有出大問題,我想它開始從高峯回落,沒有以往那樣受歡迎的原因,是因為幾年間也未見它有新的銘柄款式,而「新政」同期卻釀了不少高階產品,擴闊了客路。同時,釀造中低價酒的酒造,也越來越多新主意,好像是酒造間cross over,也有混釀酒等等。

其實與做一門生意一樣,創新者也要持續創新,不然很快會面對很多競爭,而非守業便能對應。釀人九平次,沒試過的,也不妨一試原祖級白酒風。至於我,應該會再找一些新的酒藏及銘柄品嘗,暫時不會Encore了。

作者 _ 醺徒(應雲遊)簡介

七年前開始愛上清酒,之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高,熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展,看清酒製作展覽;閒時會到日本網網購清酒,睇酒評。品評一向愛恨分明。

