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【開市9點半】港滙兩周後或觸7.85弱方兌換保證　中資股沽壓未完

股市 06:37 2022/04/22

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港滙持續弱勢，反映外資繼續沽中資股，港滙進一步逼近7.85的弱方兌換保證水平。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，相信聯儲局兩周後（香港時間5月5日凌晨）倘如市場預期，宣布加息半厘，屆時港滙觸7.85弱方兌換保證的機會較大，今年下半年將反覆試7.85水平。

外電引述晨曦投資給投資者的一封信，稱該公司「大幅」減少了對中國的投資，並計畫將資金重新分配給美國公司。晨曦投資的首席投資總監楊曉帆就該公司對投資的誤判，而在近期遭受的損失表示歉意。

重點新聞：

1） 【港元滙價】星展李若凡：港滙下半年料反覆試7.85

2）【中概股】方星海：中概股監管不確定性料很快消除

3） 【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份

4） 【電動車電池】寧德時代去年賺近160億人幣　按年增逾185%

5） 【業績｜電訊】中移動首季多賺6.5%　5G套餐客户按季增兩成至逾4.6億戶

6） 【滴滴出行】中央官員據報不滿滴滴擬議罰則過輕　成暫停港股上市計劃導火線

7） 【新股IPO】知乎暗盤收跌22%　一手帳面虧損696元

8） 【大行報告】星展：放寬防疫措施或成短期市場焦點　看好多個本地板塊（附股份名單）

9） 【香港失業率】香港失業率升至5%、較上輪增0.5百分點　失業人數升至18.85萬人

10） 【TSLA業績】Tesla首季收入188億美元勝預期、電動車收入增87%　股價盤前升逾7%重上1000美元

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

港股ADR及美股收市情況：

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