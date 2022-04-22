【開市9點半】港滙兩周後或觸7.85弱方兌換保證　中資股沽壓未完

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港滙持續弱勢，反映外資繼續沽中資股，港滙進一步逼近7.85的弱方兌換保證水平。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，相信聯儲局兩周後（香港時間5月5日凌晨）倘如市場預期，宣布加息半厘，屆時港滙觸7.85弱方兌換保證的機會較大，今年下半年將反覆試7.85水平。

外電引述晨曦投資給投資者的一封信，稱該公司「大幅」減少了對中國的投資，並計畫將資金重新分配給美國公司。晨曦投資的首席投資總監楊曉帆就該公司對投資的誤判，而在近期遭受的損失表示歉意。

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10） 【TSLA業績】Tesla首季收入188億美元勝預期、電動車收入增87% 股價盤前升逾7%重上1000美元

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