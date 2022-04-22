【疫市營銷】Lululemon年底推新會員制　智能鏡結合社群增值

▲ Lululemon宣佈年內推出全新收費會員計劃，以提升忠誠度及降低客戶獲取成本，同時結合推廣其智能鏡。（法新社圖片）

體育休閒服品牌Lululemon近日宣佈，預定年內推出全新會員計劃，包括收費層級提供額外增值服務，以提升忠誠度及降低客戶獲取成本，同時結合推廣其智能鏡。另預計至2026年年度收入將達125億美元（約980億港元）。

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全新發表的會員計劃預定在本年下旬於北美地區展開，分為免費及每月收費39美元兩級，提供特選產品、社群活動及訓練課程等。收費版會藉每月39美元(約305港元)，跟現有智能鏡平台月費相同，已訂購智能鏡平台的用家將會自動升級會籍資格，毋須額外付費，同時獲得更多訓練課程內容及所有免費會員的權益。

翻新會員制

Lululemon早在2018年已開始試行收費會員計畫，年度收費128美元(約998港元)，包括可獲贈一條長褲或短褲，可優先參加其安排的訓練課程及特別活動，並提供優先送貨等服務，測試消費者反應。在2021年推出智能鏡Mirror後，亦有推出每月39美元的訂閱服務，用戶可取得視像訓練課程，並在店內設立試用點推廣。

該企品牌總監Nikki Neuburger表示，在過去的試點中了解到客戶看重優先獲得產品、社群活動和獨特訓練內容，希望緊密連接Lululemon服裝及智能鏡用戶社群。該品牌期望新計劃能同步推動智能鏡的顧客接觸面，以及為現有使用者提供更多增值服務。讓客戶在穿著服裝之餘，亦融入該品牌提倡的生活方式。

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責任編輯：王浩賢