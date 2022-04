【Mosaic慢慢砌@iM網欄】bling bling bling! 來自洋紫荊的靈感

以前任職記者,訪問藝術家時最常見的問題一定是:創作的靈感怎樣來?當自己也來創作了,發覺靈感真的不是問題,隨時bling bling bling 的閃亮。

創作前,一定會收集一些圖片、設計或意象,往往這個也想砌,那個也想拼,世界上每個好看的事物都要成為自己的作品!漸漸才發現,好多的美麗,與我無關,真正喜歡的,還是身邊相伴熟悉的,才最有展現的欲望。

花,是造化對人類的微笑,也是我最心愛的靈感,我的工作室就是以花意為名。大部份的花我都喜愛,不知不覺的發現,在我的作品中,創意題材最多的,原來是洋紫荊。

▲ 洋紫荊的花型很有氣派

相信大家都知道,洋紫荊是特區的市花,是在十九世紀初被一位法國神甫發現。記得薄扶林的百大尼堂開始修復,我還是記者,去採訪時聽講解,那位法國神甫發現野生洋紫荊時就住在百大尼堂。他還在周圍栽種好多洋紫荊,但我在百大尼堂好少看見的洋紫荊的足跡,也許每次去都在夏天?

▲ 粉紅色的宮粉羊蹄甲

細心點了解,洋紫荊有不同種類。洋紫荊(Bauhinia blakeana) 是蘇木科羊蹄甲,屬常綠喬木,與其他羊蹄甲植物最大的分別是只開花,不結果。花的顏色比較近紫紅色。同屬羊蹄甲的親屬多達百種,另一種,是宮粉羊蹄甲(Bauhinia variegata),花的顏色是粉紅色,中間那瓣是紫紅色。以前一直以為洋紫荊一年有兩季開花,原來春天開的是宮粉羊蹄甲,秋天開的是洋紫荊。個人喜好有點偏愛宮粉羊蹄甲,畢竟女仕常懷粉紅少女心嘛!而且開花時沒有樹葉,滿樹粉紅,不比櫻花遜色呢!不過秋天花比較少,洋紫荊開花非常熱鬧和暖。其實心型的葉和長長的豆子,也非常好看的。唯一的缺點,無論洋紫荊或宮粉洋蹄甲,整棵樹枝花葉肆意生長,毫無章法,比較凌亂混結。有時候在樹下發呆,總希望有好心的園丁幫忙修剪整理一下。

了解花的科普知識,對創作並沒幫助,只是看圖片也不夠。所以我會親歷其花,跟花建交情。曾經在公園跑步後把落花帶回家素描,結果把躲在花中的小螞蟻也帶來,搞到周「屋」蟻!

我的最早一個工作室雖然開在整條街最破爛的一座工廠大廈裏,剛搬進去同一層樓就發生持槍劫案,但還是很懷念那段日子。大廈對面街有一個小公園,裏面種了不少洋紫荊,開花時節我常在樹下遊蕩。有次在拍攝不同角度花姿,發覺有好多人坐在花下或飲食,或談天,或睡覺,更加有人在花下看書。當時只是感覺安祥舒服。回到工作室回看之前拍攝的花朵,卻被無意納入鏡頭的畫面喚醒了,花和人的生活牽繫在一起,豈不更有親切感?作品《花間小歇》、《伴閱》就是這樣砌出來了。

▲ 作品《花間小歇》

▲ 九龍灣的花路

有位舞台劇導演曾建議在全港大規模種植洋紫荊,達到花海的效果,可惜多年來好像沒成氣候。記得九龍灣曾有一條街長滿宮粉羊蹄甲,每年我都會去賞花,但現在已經不見了!



作者 _ 簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

