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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】bling bling bling! 來自洋紫荊的靈感

名人薈萃 08:20 2022/04/23

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以前任職記者，訪問藝術家時最常見的問題一定是：創作的靈感怎樣來？當自己也來創作了，發覺靈感真的不是問題，隨時bling bling bling 的閃亮。

創作前，一定會收集一些圖片、設計或意象，往往這個也想砌，那個也想拼，世界上每個好看的事物都要成為自己的作品！漸漸才發現，好多的美麗，與我無關，真正喜歡的，還是身邊相伴熟悉的，才最有展現的欲望。
花，是造化對人類的微笑，也是我最心愛的靈感，我的工作室就是以花意為名。大部份的花我都喜愛，不知不覺的發現，在我的作品中，創意題材最多的，原來是洋紫荊。

洋紫荊的花型很有氣派

相信大家都知道，洋紫荊是特區的市花，是在十九世紀初被一位法國神甫發現。記得薄扶林的百大尼堂開始修復，我還是記者，去採訪時聽講解，那位法國神甫發現野生洋紫荊時就住在百大尼堂。他還在周圍栽種好多洋紫荊，但我在百大尼堂好少看見的洋紫荊的足跡，也許每次去都在夏天？

粉紅色的宮粉羊蹄甲

細心點了解，洋紫荊有不同種類。洋紫荊（Bauhinia blakeana） 是蘇木科羊蹄甲，屬常綠喬木，與其他羊蹄甲植物最大的分別是只開花，不結果。花的顏色比較近紫紅色。同屬羊蹄甲的親屬多達百種，另一種，是宮粉羊蹄甲（Bauhinia variegata），花的顏色是粉紅色，中間那瓣是紫紅色。以前一直以為洋紫荊一年有兩季開花，原來春天開的是宮粉羊蹄甲，秋天開的是洋紫荊。個人喜好有點偏愛宮粉羊蹄甲，畢竟女仕常懷粉紅少女心嘛！而且開花時沒有樹葉，滿樹粉紅，不比櫻花遜色呢！不過秋天花比較少，洋紫荊開花非常熱鬧和暖。其實心型的葉和長長的豆子，也非常好看的。唯一的缺點，無論洋紫荊或宮粉洋蹄甲，整棵樹枝花葉肆意生長，毫無章法，比較凌亂混結。有時候在樹下發呆，總希望有好心的園丁幫忙修剪整理一下。

 

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

了解花的科普知識，對創作並沒幫助，只是看圖片也不夠。所以我會親歷其花，跟花建交情。曾經在公園跑步後把落花帶回家素描，結果把躲在花中的小螞蟻也帶來，搞到周「屋」蟻！

我的最早一個工作室雖然開在整條街最破爛的一座工廠大廈裏，剛搬進去同一層樓就發生持槍劫案，但還是很懷念那段日子。大廈對面街有一個小公園，裏面種了不少洋紫荊，開花時節我常在樹下遊蕩。有次在拍攝不同角度花姿，發覺有好多人坐在花下或飲食，或談天，或睡覺，更加有人在花下看書。當時只是感覺安祥舒服。回到工作室回看之前拍攝的花朵，卻被無意納入鏡頭的畫面喚醒了，花和人的生活牽繫在一起，豈不更有親切感？作品《花間小歇》、《伴閱》就是這樣砌出來了。

作品《花間小歇》

九龍灣的花路

有位舞台劇導演曾建議在全港大規模種植洋紫荊，達到花海的效果，可惜多年來好像沒成氣候。記得九龍灣曾有一條街長滿宮粉羊蹄甲，每年我都會去賞花，但現在已經不見了！
 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

作者_簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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