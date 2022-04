【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士

隨著疫情第五波逐漸放緩,單日個案下跌至3位數字,防疫政策也開始放寬,加上消費卷的刺激下,復活節假期街上行人熙來攘往,市況仿似「應節」復活甦醒。不管第六波是否快將到來,生活仍是要過,生意還得經營。曾幾何時市區旺區「吉舖」乍現,使租金議價相對大有空間。近日朋友多有問及選址開店或開業,時值八運結尾、九運將至,過往談過九運家居選宅重點,今期略談商舖或辦公室選宅簡單有效的考慮原則作參考。

依據玄空飛星風水,商用或住家單位選用原則固然大有不同,因應行業亦會有分別。基礎的八運飛星會有以下組合:

「旺山旺向」(丁財兩旺)

「上山下水」(破財損丁)

「雙星到向」(旺財為主)

「雙星到山」(旺丁為主)

但不同行業會因著本身特性會有不同的喜惡,而大門開於正中和兩旁也有分別。大抵單純理氣而言,「旺山旺向」當然較為有利,仍得配合巒頭才穩妥。「雙星到向」商店就較適合利錢較商的高價值商品,重質不重量。而某些行業如服務行業,「雙星到山」人丁旺且店內人員行運服務時能得顧客歡心者,旺丁的店舖也有可為。「上山下水」格局,除非巒頭特別配合,否則大多算不吉。

以上為較普遍的理解和選擇原則,再加上附近環境(巒頭和外六事)的判斷法則,部份和住宅相通,過往談及「九運」住宅選擇原則時已有詳述。大致上現在利東北方和南方有山,而西南方及北方見水為佳。

商業店舖 風水選擇各有不同

如果以店舖來說,一般有兩種情況,便是街舖或在大型商場以內。街舖有獨立門口,為顧客進出也是納氣口,誠如經典所言「向首一星災福柄」,其方向和方位均至關重要。如果為大型商場內店舖則更要考慮商場本身吉凶及主要電梯、人流和來路。大環境旺其內才有商機。

問題是玄空飛星風水現時是八和九運交接時,而八運和九運的選宅的吉凶取向是有不同的。九運飛星盤也沒有「旺山旺向」或選項的。利於八運的單位不一定九運也有利,嚴格來說亦要留意「地運」,例如坐東南向西北的宅地運只在八運甚佳,九運則須作變動催吉。

選定南北向 運轉少煩憂

以上問題,於住宅單位會較為麻煩,反而店舖或辦事處會較容易處理。此處建詳一最簡單的方式,思維還是以先旺目前為主,兩年後再作改變地運甚或遷變亦可,生意是只爭朝夕。商業租約一般年期不長,這兩年容易處理的方式,便是先選擇坐南向北(門開正中向北)的店面。於八和九運理氣均能符合方位的零正,今年流年飛星五黃入中,一白星在北,明年2023年為九紫飛臨,兩年都是旺星到門,除非原星盤或巒頭有問題,都會大為佔優的。而2024年初入九運,八星仍屬有氣,也可「頂得一下」再謀風水改變。

▲ 八運丙山壬向飛星圖

若要再進深一層了解,「坐南向北」方位內也分成三個坐向。八運樓以其中的(丙山壬向,約北334-349度)為雙星到向,稍加配合即屬旺財之局。而另外兩個坐向(丁山癸向、午山子向,約向北356-19度)八運屬雙星到山稍不利純以高利潤回報行業,但向星於九運仍旺,反而2024年後也不急一時改變,且這兩年又有流年旺星,基本盤已屬看高一籌。

中環向海,坐南向北大度有利

以香港中環區為例,不少主要商業大廈也是南北向或反之。例如匯豐銀行總行大格局便屬「丁山癸向」(坐南向北),未來兩年只要前面沒有大型土木工程,也易得流年之助力,有興趣讀者們也可研究其在八運的波動變化和中環填海及工程的相互關係,相信會對風水研究更有興趣。

