【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】精選10條斜路路線 備戰飛越大嶼UTMB賽事

疫情下實體比賽遲遲未能舉行,首屆列為UTMB的山賽賽事飛越大嶼Translantau將於今年11月3至6日舉辦,並在上週五公開接受報名,反應不俗,其中50公里組別率先爆滿,有興趣參加有關組別的跑友暫時只能加入候補名單,至於新增設的140公里,以及原有的100公里及25公里組別在截稿前仍然有位,大家若果想玩就要快點去報名啦!

飛越大嶼Translantau將於11月舉行,有興趣的人士可以到https://translantau.utmb.world/報名。

若果報了名,現在是開始跑多點山了,始終跑山和跑平路不同,以100公里組別為例,累積攀升高度達4900米,比上五次大帽山的高度還要高,而140公里組別累積攀升高度更達7000米!然而,打工仔未必經常有時間練山,入大嶼山跑山亦可能只是「週末限定」。近70公里的大嶼山鳳凰徑固然不錯,我們亦可以選擇市區的跑山路線多加練習,例如用大半天行麥理浩徑的雙坳(北潭坳至荃錦坳)或全走港島徑等。其實我們亦可以在平日的跑步加插多些斜路訓練,多點練習上斜落斜,跑山亦自然更加得心應手,而不會因為不斷上山而挫自己的意志。

綜合跑友的分享,以下為十條精選斜路路線供大家參考:

1. 坑口站經將軍澳醫院上清水灣道及五塊田

由坑口站出發,經將軍澳醫院、坑口道上清水灣道,再朝孟公屋往五塊田,全長大約3.3公里。上斜路段充足,中間有兩段微落斜讓你唞唞氣。去到五塊田,可以選擇轉右上山跑釣魚翁郊遊徑,大約跑多5公里左右到大坳門路,又或者先直接跑到大坳門路才選擇釣魚翁郊遊徑回程。

▼ 點擊圖片放大

2. 麥理浩徑六段—大埔公路至城門

由大埔公路近九龍水塘出發,沿麥理浩徑六段的金山路上山,頭大半路段都是馬路上斜為主,之後可選擇上梯級經城門棱堡落城門水塘,全長約 4.5 公里。

▲ 金山路經常有馬騮出沒,為跑道上增添樂趣。

3. 麥理浩徑二段—赤徑至北潭坳來回

相信這段路對跑開西貢山徑的朋友都不會陌生,但週末假期或較多人,可乘巴士到北潭坳落車,落赤徑再回頭跑上山,來回約5公里左右。

▲ 赤徑路段有點窄,但亦是練斜路跑的好地方,練完可繼續沿麥徑上西灣山或牛耳石山。

4. 克頓道晨運徑上山頂

在克頓道近旭龢道及香港大學校長寓所入口出發,沿著晨運徑上山頂廣場,來回大約5.5公里。

▲ 沿克頓道上山不久,會經過其中一座維多利亞城界石。

5. 中環舊山頂道上山頂

舊山頂道上山頂之路具一定挑戰性,但頭段較斜,可選擇地利根德里附近入口開始,大約1公里多一點就上到山頂廣場,唔夠喉的話可以繼續沿柯士甸山道跑多1公里上山頂公園。

▲ 舊山頂道頭段比較斜,採用密步的方式去跑會較易應付。

6. 沙灣徑上大口環再上摩星嶺

有環過港島跑的朋友相信都會對大口環道上域多利道一段極斜路十分深刻,如果能夠跑足整段斜路已經相當不錯。大家不妨由沙灣徑開始,經大口環直上摩星嶺,大約3公里左右。

▲ 大口環道雖然極斜,但不是太長,捱到上域多利道已經很好。

7. 馬鞍山梅子林路

如果有跑過皇者之戰跑步比賽,相信亦會難忘梅子林路斜路路段。由亞公角街起點上到梅子林路盡頭大約2.5公里,來回剛剛好5公里。

同場加映:【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

8. 豐力樓龍欣道上斜

不少往九龍東的巴士都會經過豐力樓,由豐力樓巴士站就可以沿龍欣道上斜,跑到畢架山山頂來回大約5.5公里。

9. 鰂魚涌柏架山道上白波

不少跑山友都會由柏架山道上山,前往不同山徑,由鰂魚涌柏架山道起步到柏架山頂「白波」大約4.5公里左右,來回9公里剛剛好。

▲ 由鰂魚涌柏架山道入口一直跑上山,就可到達白波位置附近,累積攀升高度約500米左右。

10. 扎山道上飛鵝山或沙田坳道上獅子亭再上飛鵝山觀景台

不知道大家有無聽過跑友講要去「食鵝」?其實就是跑上飛鵝山山頂!上飛鵝山有幾條路可選擇:由彩虹港鐵站經彩雲邨的扎山道上山,又或者由飛鵝山道上,亦可以在黃大仙港鐵站沿沙田坳道上獅子亭再上飛鵝山,之後選擇任何一條路落山,約12公里左右「食鵝」既可以練上斜又有無敵靚風景,大滿足!

▲ 沿沙田坳道一直上山,上到獅子亭大約2公里左右。

▲ 跑上飛鵝山觀景台,港九維港一帶景色盡入眼簾。

其實香港雖然細,但總有一條斜路在附近,大家有心練的話,一定會揀到自己喜歡的斜路進行練習。加油啊!

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇?

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊? @Clayton Lauw 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!