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【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）

股市 11:36 2022/04/22

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反映美國經濟狀況之褐皮書顯示，由2月中至4月初，美國經濟以溫和速度擴張，但高通脹壓力未解除，市場預期5、6月分別加息0.5厘，歐央行亦有機會7月加息，債券市場已預示加息因素，美國有冇條件大力加息0.75厘或以上？滙豐 （00005） 將於本月26日（下周二）公布中期業績，恒生銀行亦於同日公布第一期中期股息，放榜前其他金融股有冇景？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析買賣策略。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：44 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：37 - 亞太股市早段市況速報
03：15 - 美國聯儲局主席鮑威爾明顯轉鷹      市場憂聯儲局大手加息抗通脹      
05：16 - 市場已預期5月加息半厘     料議息會議前市場對消息波動
06：05 - 美股炒業績要小心    業績「勝預期」不等於好
07：44 - 美股難靠業績估值上調　以往中後期公布的業績通常較差
09：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：07 - 港股憧憬落空     至少年中後才見升浪
11：17 - 兩大外圍因素困擾港股    料美國第2至3次加息後環球股市才回穩
12：05 - 內地未大力減息降準有好處     等疫情後推出效果更好
12：49 - 內地過去幾個月貸款數據不差     對降準未必有太大需要
13：21 - 港股壓於20天綫之下   初步上望21000點
14：16 - 觀眾問股：港股今年是否玩完？
15：04 - 第二季過後港股有望明朗化好轉     短期偏向審慎
16：03 - 滙豐 （00005） 下周二公布業績      美國加息有正面支持
18：28 - 滙豐 （00005） 國際業務受累俄烏局勢     中港業務受累疫情
19：09 - 滙豐 （00005） 業績遜預期機會不大     看法暫時正面
19：47 - 滙豐 （00005） 建議績後作中綫部署     短炒上望水平不足一成、不宜短炒
21：11 - 滙豐 （00005） vs 中銀香港 （02388） 哪隻炒加息更值博？　
22：35 - 港股開市前市況速報
23：49 - 消息股：中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、香港寬頻 （01310） 、維達國際 （03331） 、理想汽車 （02015） 、知乎 （02390）
25：22 - ET個股推介：港交所 （00388）
29：15 - 亞太股市早段市況速報
29：40 - 港股開市初段市況速報
29：58 - 中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中興通訊 （00763） 業績拆解      料維持大漲小回格局
32：25 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） $4.1有貨，要離場嗎？
33：16 - 觀眾問股：知乎 （02390） 、理想汽車 （02015） 要戒？
35：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢咩位可以入，上望咩位？
36：14 - 觀眾問股：恒生銀行 （00011） 、滙豐 （00005） 上望咩位？
37：23 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 666元有5手    咩位再溝貨比較好？
39：02 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可溝貨？
40：14 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 後市點走？
41：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 後市點睇？
42：03 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 13.1元買入要止蝕嗎？
43：36 - 觀眾問股：中海油 （00883） 應繼續持有嗎？
45：31 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 11元摸頂買真的受傷了   而家點算？
46：25 - 觀眾問股：中交建 （01800） 4.43有貨怎部署？
47：09 - 觀眾問股：消費券已派　零售股有沒有推介？揀九倉置業 （01997） 怎部署？
48：31 - 觀眾問股：安踏 （02020） 93.5元買入    上望、止蝕位幾多？
49：48 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 2.9元買入短綫點睇？
51：18 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 27元買入有冇機會翻身？
52：19 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 入了貨宜長揸還是短炒？
53：37 - 觀眾問股：港交所 （00388） 想揸中長線甚麼價買入？
55：43 - 觀眾問股：咩股份穩陣、估值夠殘可以撈？電訊盈科 （00008） 可留意？策略如何？
56：45 - 港股、A股開市初段市況速報
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