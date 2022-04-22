【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）

反映美國經濟狀況之褐皮書顯示，由2月中至4月初，美國經濟以溫和速度擴張，但高通脹壓力未解除，市場預期5、6月分別加息0.5厘，歐央行亦有機會7月加息，債券市場已預示加息因素，美國有冇條件大力加息0.75厘或以上？滙豐 （00005） 將於本月26日（下周二）公布中期業績，恒生銀行亦於同日公布第一期中期股息，放榜前其他金融股有冇景？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析買賣策略。

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

00：44 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：37 - 亞太股市早段市況速報

03：15 - 美國聯儲局主席鮑威爾明顯轉鷹 市場憂聯儲局大手加息抗通脹

05：16 - 市場已預期5月加息半厘 料議息會議前市場對消息波動

06：05 - 美股炒業績要小心 業績「勝預期」不等於好

07：44 - 美股難靠業績估值上調 以往中後期公布的業績通常較差

09：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：07 - 港股憧憬落空 至少年中後才見升浪

11：17 - 兩大外圍因素困擾港股 料美國第2至3次加息後環球股市才回穩

12：05 - 內地未大力減息降準有好處 等疫情後推出效果更好

12：49 - 內地過去幾個月貸款數據不差 對降準未必有太大需要

13：21 - 港股壓於20天綫之下 初步上望21000點

14：16 - 觀眾問股：港股今年是否玩完？

15：04 - 第二季過後港股有望明朗化好轉 短期偏向審慎

16：03 - 滙豐 （00005） 下周二公布業績 美國加息有正面支持

18：28 - 滙豐 （00005） 國際業務受累俄烏局勢 中港業務受累疫情

19：09 - 滙豐 （00005） 業績遜預期機會不大 看法暫時正面

19：47 - 滙豐 （00005） 建議績後作中綫部署 短炒上望水平不足一成、不宜短炒

21：11 - 滙豐 （00005） vs 中銀香港 （02388） 哪隻炒加息更值博？

22：35 - 港股開市前市況速報

23：49 - 消息股：中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、香港寬頻 （01310） 、維達國際 （03331） 、理想汽車 （02015） 、知乎 （02390）

25：22 - ET個股推介：港交所 （00388）

29：15 - 亞太股市早段市況速報

29：40 - 港股開市初段市況速報

29：58 - 中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中興通訊 （00763） 業績拆解 料維持大漲小回格局

32：25 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） $4.1有貨，要離場嗎？

33：16 - 觀眾問股：知乎 （02390） 、理想汽車 （02015） 要戒？

35：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢咩位可以入，上望咩位？

36：14 - 觀眾問股：恒生銀行 （00011） 、滙豐 （00005） 上望咩位？

37：23 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 666元有5手 咩位再溝貨比較好？

39：02 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可溝貨？

40：14 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 後市點走？

41：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 後市點睇？

42：03 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 13.1元買入要止蝕嗎？

43：36 - 觀眾問股：中海油 （00883） 應繼續持有嗎？

45：31 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 11元摸頂買真的受傷了 而家點算？

46：25 - 觀眾問股：中交建 （01800） 4.43有貨怎部署？

47：09 - 觀眾問股：消費券已派 零售股有沒有推介？揀九倉置業 （01997） 怎部署？

48：31 - 觀眾問股：安踏 （02020） 93.5元買入 上望、止蝕位幾多？

49：48 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 2.9元買入短綫點睇？

51：18 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 27元買入有冇機會翻身？

52：19 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 入了貨宜長揸還是短炒？

53：37 - 觀眾問股：港交所 （00388） 想揸中長線甚麼價買入？

55：43 - 觀眾問股：咩股份穩陣、估值夠殘可以撈？電訊盈科 （00008） 可留意？策略如何？

56：45 - 港股、A股開市初段市況速報

57：16 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→財經台

*逢周晚上8時【ET財智Talk】專家解構市場形勢*