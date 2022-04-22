【TWTR】馬斯克據報已註冊3公司、為收購Twitter作準備　傳與Thoma Bravo洽商合作收購 （第三版）

▲ 【TWTR】馬斯克已獲465億美元融資承諾 傳與Thoma Bravo洽商合作收購Twitter

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）入股Twitter（美：TWTR）後提出全面收購。據美國證交會（SEC）的文件顯示，鑑於Twitter未有就提議作出回應，馬斯克正在研究是否對Twitter提出收購要約。

馬斯克本周註冊成立三公司 擬為收購作準備

有外電報道指，馬斯克似乎已經為收購Twitter做準備。馬斯克本周於特拉華州先後註冊成立三間公司，公司名稱均帶有「X Holdings」，據報其與投資夥伴或會向其中一間公司注資，通過要約收購（tender offer）的方式收購Twitter股份。

或與私募基金Thoma Bravo合作

據外電引述消息人士指，馬斯克與私募基金Thoma Bravo洽商，合作收購Twitter的可能性，而Thoma Bravo則未有回應查詢。

Twitter股價昨日收升約0.8%，報47.08美元。

據文件顯示，馬斯克尚未確定是否會向Twitter提出要約收購，但他就潛在交易已獲得465億美元融資承諾。

此前報道指，馬斯克向Twitter提出無約束力的收購提議，擬以每股54.20美元的現金全面收購Twitter。而馬斯克願意動用100億至150億美元（780億至1170億港元）的個人資金作為收購Twitter。

（第二版加入Thoma Bravo消息，第三版加入馬斯克註冊新公司消息）

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