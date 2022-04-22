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【TWTR】馬斯克已獲465億美元融資承諾　傳與Thoma Bravo洽商合作收購Twitter （第二版）

股市 07:57 2022/04/22

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【TWTR】馬斯克已獲465億美元融資承諾　傳與Thoma Bravo洽商合作收購Twitter

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）入股Twitter（美：TWTR）後提出全面收購。據美國證交會（SEC）的文件顯示，鑑於Twitter未有就提議作出回應，馬斯克正在研究是否對Twitter提出收購要約。

最新據外電引述消息人士指，馬斯克與私募基金Thoma Bravo洽商，合作收購Twitter的可能性，而Thoma Bravo則未有回應查詢。

Twitter股價昨日收升約0.8%，報47.08美元。

據文件顯示，馬斯克尚未確定是否會向Twitter提出要約收購，但他就潛在交易已獲得465億美元融資承諾。

此前報道指，馬斯克向Twitter提出無約束力的收購提議，擬以每股54.20美元的現金全面收購Twitter。而馬斯克願意動用100億至150億美元（780億至1170億港元）的個人資金作為收購Twitter。

（第二版加入Thoma Bravo消息）

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

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【馬斯克入股】Twitter「毒丸計劃」抗衡收購　馬斯克稱倘失敗仍有Plan B

美股 Twitter（美：TWTR） Twitter

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